Scopriamo cosa c’è da sapere su Priscilla, alias Mariano Gallo: dalla carriera come drag queen all’approdo a Drag Race Italia.

Priscilla è approdata a Drag Race Italia 2021 in qualità di giudice al fianco di Tommaso Zorzi e Chiara Francini: scopriamo cosa c’è da sapere sulla carriera del suo ideatore, Mariano Gallo, e sulla sua sua vita privata.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Chi è Priscilla: la carriera

Dietro il volto di Priscilla si cela in realtà Mariano Gallo, classe 1976 (non è dato sapere la sua data di nascita) e originario di Napoli.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/priscilla_drag/?hl=it

Ha studiato dizione, danza e teatro fin da quando era giovanissimo, e dopo il suo debutto teatrale ha iniziato a lavorare come ballerino in alcuni famosi locali (come il Jackie O’ di Mykonos, dove Priscilla è diventata una star di punta). Nel 2001 ha partecipato all’Erotika Tour insieme a Platinette e a seguire ha preso parte al programma tv Al Posto Tuo. Nel 2007, dopo aver vinto Miss Drag Queen Campania, ha partecipato e trionfato a Miss Drag Queen Italia. Nel 2021 invece è entrato a far parte della squadra di giudici di Drag Race Italia al fianco di Tommaso Zorzi e di Chiara Francini).

Priscilla: la vita privata

Ha svelato di aver fatto coming out a 19 anni e di essere single, anche se il suo sogno sarebbe incontrare un partner in grado di apprezzare il suo essere drag queen e adottare dei bambini: “Un uomo forte e fiero del mio essere drag. Appena lo trovo me lo sposo, ci trasferiamo in una casa grande piena di animali e magari con un paio di bambini. Mi piacerebbe adottarli da un orfanotrofio, ma visto che in Italia non è possibile l’unica alternativa possibile sarebbe la gestazione per altri”, ha confessato a Vanity Fair. Priscilla vive a Mykonos, ma torna in Italia ogni volta che può.

Priscilla: le curiosità

– Ha confessato di essersi sottoposto alla terapia di coppia perché il suo ex partner a letto avrebbe avuto l’impressione di “avere sempre Priscilla difronte agli occhi”.

– Su Instagram ama condividere i suoi look e il suo amore per la moda.

– È buddista.

– Ha numerosi tatuaggi sul corpo.

– Priscilla è il nome di una Barbie che sua nonna gli regalò quando era soltanto un bambino.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/priscilla_drag/?hl=it