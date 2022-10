Gli Italiens erano Gigi Rizzi, Franco Rapetti, Rodolfo Parisi, Beppe Piroddi e Danilo Endrici: cinque italiani dal bellissimo aspetto che attiravano, tra gli anni Sessanta e Settanta, l’attenzione dei media nel corso delle estati tra Costa Azzurra e Monaco. L’unico ad essere sopravvissuto è Danilo Endrici che, dopo una vita fatta di lussi sfrenati, si è dedicato all’imprenditoria occupandosi di maxischermi. Scopriamo qualcosa in più su Endrici, soprannominato il “Bel Danilo”.

Figlio del proprietario di un’azienda vinicola morto quando aveva solo dieci anni, Danilo Endrici, nato a Trieste, ha conseguito il diploma presso il liceo classico. Dopo aver ottenuto una cospicua eredità grazie alla vendita dell’azienda del padre, decise di iniziare a girare l’Europa.

Bello, di buona famiglia, elegante e colto, incontrò a Bologna Rodolfo Parisi. Tra loro fu subito amicizia e, al gruppetto, si aggiunsero ben presto gli altri: Gigi Rizzi, Franco Rapetti e Beppe Piroddi, conosciuti da tutti come gli Italiens.

L’eredità ricevuta per la vendita dell’azienda del padre, permise ad Endrici di vivere molto bene fino ai 30 anni. La vita tra Saint Tropez e Monaco, oltre ad attirare su di lui e sugli altri playboy l’attenzione dei riflettori, gli permise di coltivare una serie di rapporti ed amicizie importanti per l’avvio della carriera imprenditoriale.

Endrici aprì con i primi soldi la prima discoteca in Sardegna, a Porto Rotondo, e poi una a Cortina e a Monaco. I suoi sogni, però, furono molto più ampi e lo portarono a diventare un pioniere dei videoproiettori.

Costruì i primi videoproiettori con il marchio Maxivideo e più tardi con il marchio Vidikron. Ha collaborato insieme al fondatore di Screenline al lancio degli schermi di videoproiezioni sui mercati esteri, occupandosi prevalentemente delle relazioni internazionali.

L’arrivo sul mercato di cinesi e giapponesi, ha costretto Endrici a vendere la sua società.

Danilo Endrici ha collezionato tantissime flirt con donne più o meno note del mondo dello spettacolo. Ha avuto flirt con i flirt una allora sconosciuta Barbara Bouchet, con l’attrice Marilù Tolo e con Nadia Cassini.

Single, ha concluso una relazione durata ben otto anni con una donna di nome Ursula.

– Tra i clienti della sua azienda Maxivideo c’erano il miliardario saudita Adnan Kashoggi, lo stilista Giorgio Armani e l’imprenditore Corrado Agusta

– Il suo soprannome era “El bel de Trent”

– La sua grande passione sono sempre state le donne

