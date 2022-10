Chi è Davide Dolores: tutte le curiosità sulla vita privata e sentimentale dell’attore nel cast della soap opera, Un posto al sole.

“Un posto al sole” è senza dubbio una fra le soap opere “Made in italy” più longeve nella storia della televisione italiana. I suoi set sono stati anche trampolini di lancio per tanti artisti, attori e conduttori tv ed oggi vogliamo provare a raccontarvi tutto quello che abbiamo scoperto su uno di loro. Nel cast dell’amatissima fiction targata Rai 3 troviamo infatti anche il nome di Davide Dolores, l’interprete che nella serie veste i panni del professore e collega di Viola. Oggi proviamo a conoscerlo da vicino raccontandovi tutto quello che abbiamo scoperto sul suo conto: età, studi, carriera, vita privata e alcune curiosità.

Chi è Davide Dolores

Sulla biografia di Davide Dolores non abbiamo informazioni complete ma sappiamo che è nato a Mazara Del Vallo (in Sicilia) nel 1978. Anche sulle sua famiglia d’origine non si conosce abbastanza ma sappiamo invece che si è formato tantissimo come attore sia in Italia che all’estero.

Davide Dolores ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo a teatro. Ha frequentato inoltre vari corsi di formazione fra l’Italia e l’America e vanta esperienze anche sul grande schermo. Ha preso parte a diversi cortometraggi, alcune pellicole cinematografiche e in tv lo abbiamo già visto anche nelle serie: Viola come il mare e il Commissario Montalbano.

Davide Dolores, vita privata

Che cosa sappiamo invece sulla vita sentimentale dell’attore di “Un posto al sole“? Al momento ben poco. Non è facile infatti avere questo genere di informazioni dato che Davide Dolores ha sempre mantenuto i riflettori lontani dalla sua sfera privata. Non è noto quindi se l’attore sia legato, o meno, a qualcuno o se abbia anche dei figli.

Davide Dolores, 3 curiosità

-Nel 2021 l’attore ha fatto parte del cast della terza stagione di Un passo dal cielo.

-Nel 2009 si è classificato primo al Festival delle Arti di Bologna – Sezione Teatro.

-Davide Dolores è molto attivo sui social e in particolare su Instagram.

