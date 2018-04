Scopriamo cosa c’è da sapere su Costantino Della Gherardesca: dalle curiosità sulla sua storia alla sua vita privata!

Nato a Roma nel 1977, Costantino Della Gherardesca è un noto volto del piccolo schermo italiano e figlio di Costanza della Gherardesca, discendente quindi dalla famiglia nobiliare toscana (un suo antenato è il Conte Ugolino reso noto dalla Commedia Dantesca). Scopriamo cosa c’è da sapere sul conduttore televisivo, dal suo passato con la droga ad alcune curiosità!

7 curiosità su Costantino Della Gherardesca: il coming out a 18 anni, e…

– È dichiaratamente omosessuale. Ha confessato alla madre di esserlo quando aveva 18 anni, precisando che in casa non c’è mai stato alcun tipo di problema per la sua omosessualità essendo cresciuto in un ambiente molto liberale.

– Porta il cognome materno perchè il padre lo ha riconosciuto quando lui aveva 5 anni.

– Da bambino soffriva di attacchi di ansia e a 12 anni ha visto il primo psicologo dopo aver dato fuoco alle tende di casa.

– Durante i suoi viaggi gli è capitato di assaggiare cibi esotici e curiosi. In cina ha assaggiato uno scorpione.

– Costantido Della Gherardesca è molto dimagrito a causa di un problema di apnea notturna.

– Ha due tatuaggi fatti quando aveva 16 anni: un astice e un’aquila.

– Una volta, in occasione di un suo show, ha baciato Valeria Marini e Elisabetta Canalis.

Costantino Della Gherardesca e il suo rapporto con la droga

Ha sempre detto di essere stato un bambino problematico e con disturbi legati all’ansia e al cibo, inoltre non ha mai negato di aver fatto uso di farmaci e droghe, ma di essere fortunatamente uscito da queste dipendenze. A Vanity Fair ha raccontato: “Il periodo peggiore cominciò a 14 quando mi trasferirono in un collegio di destra, molto severo, in Inghilterra. Capirono subito che ero omosessuale e mi punivano continuamente.

Una volta mi fecero correre nella neve fino a “ustionarmi” le piante dei piedi. Per fortuna la presi di petto. Scappavo a Parigi da amici e lì ne facevamo di cotte e di crude: droga, acidi. E ho continuato anche quando, due anni dopo, mi hanno trasferito in un altro collegio, molto di sinistra. Ci si droga per anestetizzarsi. La verità è che fai casini terribili”.

Fonte Foto: https://www.facebook.com/Costantino-della-Gherardesca-33554104076/