Volto noto dell’arena politica nazionale, Clemente Mastella ha ricoperto numerosi incarichi tra cui quello di ministro della giustizia nel Governo Prodi bis, dal 2006 al 2008. Partiamo alla scoperta della sua storia dietro le quinte della carriera…

Clemente Mastella è stato anche ministro del Lavoro e della Previdenza sociale nel primo Governo Berlusconi, tra il 1994 e il 1995, oltre che membro del Parlamento – dal 1976 al 2008 – prima come deputato (nelle file della Democrazia Cristiana) e poi come senatore. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere

Chi è Clemente Mastella e dove vive?

Clemente Mastella è nato a Ceppaloni (Benevento, dove vive), sotto il segno dell’Acquario, il 5 febbraio 1947 ed è un politico famoso, nel 2016 eletto anche sindaco di Benevento. Alle Politiche del 1976 è eletto deputato, a soli 29 anni, nella lista della Democrazia Cristiana, poi rieletto nel 1979 e successivamente capo ufficio stampa della stessa DC.

Sottosegretario alla Difesa nei VI e VII Governo Andreotti, ha fondato successivamente il CCD, Centro Cristiano Democratico, seguito da CDR e UDEUR. Nel 1994 è diventato titolare del dicastero del Lavoro nel primo esecutivo guidato da Berlusconi, poi Guardasigilli nel Governo Prodi. Dal 1986 al 1992 e dal 2003 al 2008 è stato inoltre sindaco di Ceppaloni, suo paese natale…

Clemente Mastella

La vita privata di Clemente Mastella

Per quanto riguarda la vita privata, Clemente Mastella è felicemente sposato dalla metà degli anni ’70 e il matrimonio è stato coronato dall’arrivo dei suoi amati figli. Non ci sono particolari informazioni su ciò che attiene alla sua sfera personale. I social, come Instagram, non sembrano restituire dettagli in questo senso…

Chi è la moglie di Clemente Mastella?

Clemente Mastella ha sposato Sandra Lonardo, sua moglie dal 1975, e ha tre figli: Pellegrino, Elio e Sasha Mastella. Anche Sandra Lonardo vanta una importante carriera politica. Nata a Ceppaloni come l’ex Guardasigilli, nome esatto Alessandrina Lonardo, è diventata senatrice nel 2018 ed è stata presidente del Consiglio regionale della Campania dal 2005 al 2010… Sandra Mastella, classe 1953, festeggia il compleanno il 9 marzo e il suo segno zodiacale è Pesci.

Clemente Mastella: altre 3 cose che forse non sai…

– Il suo nome completo è Mario Clemente Mastella.

– È un giornalista professionista, iscritto all’Odg Campania dal 19 maggio 1975, con una carriera iniziata presso la sede Rai di Napoli.

– È laureato in Storia e Filosofia.

