Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Sandra Mastella, dalla carriera politica all’unione con Clemente Mastella.

Sandra Mastella è una senatrice ed ex presidente del Consiglio regionale della Campania, nota per essere la moglie del politico Clemente Mastella. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sua carriera nella politisca e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Sandra Mastella: la biografia e la carriera

Nata a Ceppaloni (provincia di Benevento in Campania) il 9 marzo 1953 (sotto il segno zodiacale dei Pesci) Sandra Mastella (all’anagrafe Alessandrina Lonardo) si è trasferita giovanissima con la famiglia a Oyster Bay, negli Stati Uniti. Ha conseguito la maturità in Italia e in seguito si è laureata in filosofia a Napoli.

Dopo aver lavorato come insegnante d’inglese, nel 2001 si è candidata per l’Ulivo e, nel 2005, per gli UDEUR popolari, divenendo consigliera regionale della circoscrizione di Benevento. Nel 2014 è stata eletta vice-coordinatrice campana di Forza Italia e, nel 2018, si è candidata come capolista al Senato della Repubblica, venendo eletta nel collegio proporzionale Avellino-Benevento. Nel 2020 ha lasciato Forza Italia per unirsi al Gruppo misto del Senato e, nel 2021, si è iscritta al partito noi Di Centro, fondato dal marito Clemente Mastella. Nel corso della sua carriera Sandra Mastella è stata protagonista di alcuni procedimenti giudiziari per tentata concussione e corruzione. Per un certo periodo la senatrice è stata allontanata dalla Campania, ma infine è stata assolta dalle accuse.

“L’assoluzione dall’accusa di concussione, adesso, restituisce a me e a mio marito Clemente tutta la nostra onorabilità, ma i nove anni di gogna, l’umiliazione che provai in quel mese di arresti domiciliari e poi nei nove mesi e mezzo durante i quali mi fu addirittura impedito di risiedere in Campania e in tutte le regioni limitrofe, e le notti in bianco, e le lacrime che mi sono pianta, tutto questo lascia nel mio animo una cicatrice profonda e dolorosa”, ha dichiarato a DiLei. Oltre all’attività politica Sandra Mastella ha dedicato parte della sua vita all’apertura di una pasticceria nel suo paese Natale, Ceppaloni.

Sandra Mastella: la vita privata

Nel 1975 ha sposato il politico Clemente Mastella, con cui ha avuto i suoi due figli, Elio e Pellegrino. Nel 2009 è diventata nonna per la prima volta.

Clemente Mastella

Sandra Mastella: chi è il marito Clemente Mastella

Classe 1947 (è nato il 5 febbraio sotto il segno dell’Acquario) e originario anche lui di Ceppaloni, Clemente Mastella è stato un esponente della Democrazia Cristiana, fondatore di diversi partiti politici d’ispirazione centrista, ministro del lavoro e della previdenza sociale, membro del Parlamento e, dal 2016, sindaco di Benevento. Lui e Sandra Mastella si conoscono praticamente da sempre (entrambi infatti sono originari di Ceppaloni) ma la moglie del politico ha confessato che l’amore sarebbe sbocciato durante un viaggio a Oyster Bay, dove lei ha trascorso buona parte della sua giovinezza.

“Le nostre famiglie si conoscevano da sempre, ma noi abbiamo cominciato a guardarci diversamente proprio a Oyster Bay, una volta che Clemente era venuto a fare visita a uno zio che pure viveva lì. Da quel momento, ci siamo rivisti ogni estate, fino a quando ho capito che volevo dividere la mia vita con lui. Così, ho preso il primo volo e sono tornata a casa”, ha confessato a Il Mattino.

Sandra Mastella: le curiosità

– Da bambina ha vissuto negli Stati Uniti a causa di alcuni problemi economici avuti dalla famiglia: “L’azienda agricola di mio padre cominciò a andare male, eravamo una famiglia numerosa, cinque figli, qualcosa bisognava pur fare. In America c’erano alcuni parenti che avevano fatto fortuna, così papà decise che saremmo andati a vivere lì e lui avrebbe lavorato con loro”, ha confessato a Il Mattino.

– La sua vita nell’azienda agricola dei genitori le ha permesso di imparare a fare moltissime cose legate al cibo e all’agricoltura (e anche alla preparazione del sapone fatto in casa).

