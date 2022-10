Bravissimo artista, è autore di alcune delle splendide canzoni di sua moglie, Donatella Rettore: ecco chi è davvero Claudio Rego.

Si sono conosciuti da giovanissimi, e si può proprio dire che la musica è sempre stato il filo rosso che li ha uniti: Claudio Rego e sua moglie Donatella Rettore condividono molto più che la loro intimità. Complici nella vita privata e in quella professionale, sono più uniti che mai anche dopo tantissimi anni. Scopriamo qualcosa in più su Claudio Rego!

Chi è Claudio Rego, la biografia

Claudio è un cantautore romano, ma è anche un uomo estremamente riservato. Sul suo conto non abbiamo molte informazioni, perché non ama condividere sui social la sua vita privata.

In effetti, il suo profilo Facebook non ci rivela molti indizi sul suo conto: la sua data di nascita è una delle notizie che ha preferito non rivelare.

Sappiamo però che ha sempre amato la musica, e che è proprio per questa sua passione che tanti anni fa ha incontrato la donna della sua vita. Stiamo parlando di Donatella Rettore, una delle più grandi cantanti del panorama musicale italiano. Sapete come si sono conosciuti?

Claudio Rego e Donatella Rettore

Non è un segreto che Claudio e Donatella siano ormai sentimentalmente legati da tantissimo tempo. Si sono incontrati molti anni fa ad un concerto di Alan Sorrenti, quando erano ancora dei ragazzi. Si sono persi di vista perché Claudio ha dovuto adempiere al servizio di leva obbligatorio, ma subito dopo il suo ritorno si sono ritrovati.

E da quel momento sono stati sempre insieme – nel 2005 sono anche convolati a nozze, e oggi vivono a Castelfranco Veneto.

Non tutti sanno che Rego, da cantautore, ha collaborato a molti grandi successi di sua moglie: ha scritto alcuni dei testi delle sue bellissime canzoni che hanno fatto innamorare tutti noi. Più in generale, Claudio e Donatella condividono molte passioni in comune, uno dei segreti della loro lunghissima unione, testimoniata da alcune splendide foto sul profilo Instagram della cantante.

Non è stato sempre tutto rose e fiori, però. Come la Rettore ha confessato in un’intervista a Vanity Fair, lei e Claudio hanno perso un figlio a gravidanza inoltrata, un dolore immenso che non hanno mai superato del tutto. Da quel giorno, Donatella ha provato di tutto per avere un altro figlio, ma non c’è più riuscita.

3 curiosità su Claudio Rego

-È un grande amante degli animali e, con sua moglie, ha 3 splendidi cani che sono come dei figli.

-Ha una passione per il ciclismo.

-In un’intervista a Domenica In ha confessato che la prima volta che si è approcciato a Donatella Rettore… non ha avuto successo.

