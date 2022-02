Chi è Claudio Napolitano? Nel 2022 ha fatto la sua apparizione al GF Vip condotto da Alfonso Signorini per dare vita a una curiosa imitazione di Lulù Selassié: ecco la sua storia!

Si chiama Claudio Napolitano ed è l’imitatore di Lulù Selassié al Grande Fratello Vip 6. Dopo la sua performance durante una prima serata del reality show condotto da Alfonso Signorini, parte del pubblico ha covato curiosità sulla sua identità, e ora vi sveliamo tutto quello che è emerso sulla sua biografia…

Chi è Claudio Napolitano e dove vive?

Claudio Napolitano è volto noto dei social, tiktoker che nel 2022 è approdato al GF Vip per dare vita a un divertente e inatteso sipario con l’imitazione di Lulù Selassié, una delle “Princess” concorrenti della sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Il “sosia” di Lulù del GF Vip è nato il 5 novembre 1997, a Palermo, sotto il segno dello Scorpione. L’imitatore di Lulù vive a Milano e ha mosso i primi passi nella recitazione proprio nel cuore della Sicilia. Dal capoluogo lombardo, dove si sarebbe trasferito nel 2018, sarebbe decollato il suo percorso di successo su TikTok! La popolarità è arrivata sulla stessa piattaforma prima di esplodere anche su Instagram, e oggi è una vera e propria star social!

La vita privata di Claudio Napolitano

Per quanto riguarda la vita privata, non ci sono informazioni precise. Non è possibile stabilire se Claudio Napolitano sia single oppure no, e i social non aiutano a risolvere gli interrogativi su cosa si celi dietro la sua immagine divertente e di grande popolarità sui social…

Claudio Napolitano in 4 curiosità

– Oltre alle curiose imitazioni di Lulù Selassie del Grande Fratello Vip, il tiktoker si è cimentato anche nella parodia di Francesca Cipriani.

– La ragazza che appare con lui nei video è Denise Manno, tiktoker che è anche sua coinquilina e amica.

– Ha un soprannome, “Cakes in Wonderlart“, e sarebbe legato al essere pasticere esperto in cake design.

– Ha una cugina cantautrice.

