Sulle orme del fratello maggiore, Claudio Insegno ha coltivato le velleità di attore e doppiatore. Ecco chi è e dove lo abbiamo già visto.

Claudio Insegno è il fratello minore di Pino Insegno e, come quest’ultimo, ha tentato fortuna nel mondo dello spettacolo, con buoni risultati. Messosi in luce per via della sua spiccata versatilità artistica, ha calcato il palcoscenico ed è entrato in cabina di doppiaggio, contribuendo anche a progetti ambiziosi. Ecco tutte le informazioni di cui siamo in possesso sul suo conto.

Claudio Insegno: biografia e carriera

Pino Insegno

Nasce il 22 giugno 1965, sotto il segno zodiacale del Cancro, a Roma. Recita nelle commedie teatrali Rumori fuori scena di Michael Frayn e Rumors di Neil Simon. Quindi, appare nello spettacolo Due comici in paradiso con Biagio Izzo. Quand’è il 2008 dirige lo show teatrale Il re di New York con Izzo e Antonella Elia. Intanto, svolge lo stesso ruolo in Risate al 23° piano, dove va pure in scena. Durante la stagione 2008/2009 è regista di Fiori d’acciaio, commedia teatrale interpretata da Rossana Casale, Sara Greco e Sandra Milo.

In televisione partecipa a La festa della mamma e a Partita doppia con Pippo Baudo. Inoltre, conduce l’edizione estiva del programma pre-serale Luna Park, in onda su Rai Uno. Quanto ai musical, cura Francesco e Joseph e la strabiliante tunica dei sogni in Technicolor, entrambi con Antonello Angiolillo. Qualità perfezionate mediante l’esperienza pure alla guida pure degli show Sessualmente scorretti e Pericolo di coppia.

A livello cinematografico figura nel cast di Dèmoni di Lamberto Bava, I miei primi 40 anni di Carlo Vanzina, L’assassino è quello con le scarpe gialle con la Premiata Ditta.

Claudio Insegno: la vita privata

Sulla vita privata scarseggiano le informazioni. È risaputo il legame con la famiglia, in particolare coi nipoti, figli di Pino Insegno. Non è dato sapere se abbia moglie o figli né il patrimonio. Abita a Roma e possiede un profilo su Instagram.

4 curiosità su Claudio Insegno

– Ha fondato assieme al fratello Pino la scuola per aspiranti attori Tutti in scena a Roma.

– Assieme a Fioretta Mari, ha impartito lezioni di recitazione nel corso di Saranno famosi, che diverrà poi nota come Amici di Maria De Filippi.

– Da diversi anni presta la propria voce al Dott. Julius Hibbert nella serie animata I Simpson e a Rizzo il Ratto dei Muppet.

– Ha un piccolo barboncino di nome Burt, a cui è particolarmente affezionato.

Riproduzione riservata © 2022 - DG