Conosciamo meglio chi è Clarissa Franchi, la fidanzata del calciatore Giovanni Di Lorenzo: vita privata e curiosità.

Giovanni Di Lorenzo, il calciatore italiano difensore del Napoli e della nazionale italiana, dopo aver realizzato il sogno di una vita sui campi da calcio, anche fuori nella sfera personale, è riuscito a costruirsi una splendida famiglia che lo circonda d’affetto. Lo sportivo è infatti legato sentimentalmente da moltissimi anni a Clarissa Franchi, la sua dolce metà che lo ha reso anche felicemente padre. Oggi proviamo a raccontarvi proprio qualcosa di più su di lei: da dove viene, cosa fa nella vita privata e tante curiosità.

Chi è Clarissa Franchi

Sulla biografia di Clarissa Franchi al momento non abbiamo informazioni. Non è infatti nota la sua data di nascita né il suo segno zodiacale sappiamo però che la donna è originaria della Toscana e che non appartiene al mondo dello spettacolo. Per quanto riguarda invece il suo percorso di studi è noto che Clarissa, nel febbraio del 2019, ha conseguito anche una laurea con il punteggio di 110 e lode.

Clarissa Franchi, vita privata

Per quanto riguarda invece la sfera sentimentale di Clarissa Franchi sappiamo che è legata, da quando era ancora una ragazzina, al terzino destro del Napoli. La coppia è praticamente cresciuta insieme e nel 2020 ha allargato la famiglia dando alla luce la loro primogenita che hanno chiamato Azzurra. Clarissa è inoltre presente sui social network con un account su Instagram ma preferisce mantenerlo in modalità privata.

Chi è Giovanni Di Lorenzo, il fidanzato di Clarissa Franchi

Giovanni Di Lorenzo è nato in provincia di Lucca, il 4 agosto del 1993 sotto il segno zodiacale del Leone. Ha avviato la sua carriera da calciatore nelle giovanili della Lucchese successivamente è passato alla Reggina quando aveva 13 anni. Il suo esordito in serie B è datato 2011 (giocando anche con il Cuneo e il Matera), nel 2017 il calciatore è stato acquistato dall’Empoli con cui ha conquistato la promozione in Serie A e dal 2019 gioca nel Napoli e nella Nazionale italiana.

Clarissa Franchi, 2 curiosità

-Clarissa Franchi ama collezionare borse.

-Una delle sue più grandi passioni è viaggiare.