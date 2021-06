Proviamo a conoscere meglio Claudia Scarpari: ecco chi è veramente la compagna del calciatore della nazionale italiana, Francesco Acerbi.

Francesco Acerbi, giovane protagonista della squadra di calcio della Lazio e anche della nazionale italiana, ha incontrato la sua anima gemella e proprio durante la fine del primo lockdown. La fortunata di cui stiamo parlando si chiama Claudia Scarpari ed oggi proviamo a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla sua vita: origini, lavoro e social. Ecco chi è Lady Acerbi.

Chi è Claudia Scarpari (e dove vive)

Sulla biografia di Claudia Scarpari al momento non abbiamo informazioni precise. Su di lei sappiamo solamente che è originaria della città di Mantova ma che per amore ha deciso di spostarsi nella capitale romana. Qui Claudia da diverso tempo vive e lavora come avvocato.

Claudia Scarpari, vita privata

Per quanto riguarda la sfera privata invece, su Claudia Scarpari sappiamo che dall’estate del 2020 è ufficialmente legata al calciatore italiano, Francesco Acerbi. La coppia si è conosciuta al mare e da allora i due sono diventati inseparabili. Nel 2021 hanno anche ufficializzato l’arrivo del loro primo figlio e sempre più spesso appaiono insieme e sorridenti sui rispettivi profili social. Al momento però, la bella Claudia continua a preferire la modalità privata sul suo account Instagram.

Chi è Francesco Acerbi, il fidanzato di Claudia Scarpari

Francesco Acerbi è nato il 10 febbraio del 1988 sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Ha debuttato calcisticamente nel Pavia ed ha esordito a 18 anni in Serie C1 mentre invece nel 2014, ha fatto il suo debutto ufficiale nella Nazionale italiana con il tecnico Antonio Conte.

Claudia Scarpari, 2 curiosità

– Sembra che Claudia Scarpari, prima di Francesco Acerbi, non fosse affatto interessata al calcio anche se ha confessato che da piccolina era una milanista.

-Claudia ha anche dichiarato che ogni sera ama stare ai fornelli con il suo compagno.