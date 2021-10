L’ideatrice di Cucina Botanica è una giovane donna amante della natura e della moda: scopriamo qualcosa in più su Carlotta Perego.

Lunghi capelli rossi e una bellezza eterea, Carlotta Perego ha una presenza molto rassicurante. Ed è forse questo, almeno in parte, il segreto del suo successo: è lei che ha inventato Cucina Botanica, un progetto social volto ad esplorare il mondo vegetale tra i fornelli, proponendo su Youtube gustose ricette sane che non richiedono l’utilizzo di prodotti di origine animale. Ma cosa sappiamo sulla sua splendida ideatrice?

Carlotta Perego, la biografia

Nata a Monza il 6 agosto 1993, sotto il segno zodiacale del Leone, Carlotta Perego ha sempre avuto una grande passione per la cucina e, ad appena 19 anni, si è avvicinata all’alimentazione vegana per motivi di salute. In un primo momento, tuttavia, la sua carriera sembrava aver preso una svolta decisamente diversa: la giovane si è infatti laureata in Design presso la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, specializzandosi poi al Polimoda.

Dopo aver lavorato per qualche tempo nel settore merchandising per Ermanno Scervino, la Perego ha deciso di mollare tutto e trasferirsi a Los Angeles, dove dedicarsi finalmente al suo vero amore. E così ha frequentato la Matthew Kenney Culinary Academy, un corso di cucina vegana che le ha permesso di diventare una vera esperta. Carlotta ha insegnato per un po’ proprio presso la stessa scuola nella quale aveva studiato, poi ha fatto ritorno in Italia e ha trasferito le sue competenze online.

È nato così il sito Cucina Botanica, cui ha fatto seguito il canale Youtube con tantissime ricette a base di prodotti vegetali. Ben presto la giovane è diventata una delle food influencer più amate del web, come le sue colleghe Benedetta Rossi e Chiara Maci. Nel 2020 ha pubblicato anche il suo primo libro, intitolato proprio Cucina Botanica.

La vita privata di Carlotta Perego

Al di là dell’innegabile successo che ha riscosso grazie al suo progetto, cos’altro sappiamo su Carlotta? È una giovane donna molto riservata, tanto che il suo profilo Instagram è prevalentemente dedicato alla sua passione per la cucina. Tuttavia, ogni tanto pubblica delle bellissime foto che la ritraggono in dolce compagnia.

La Perego è infatti da tempo fidanzata con Simone Secchi, recentemente laureatosi in psicologia: i due convivono a Monza, e la loro storia d’amore sembra andare a gonfie vele.

Non conosciamo invece i guadagni di Carlotta, ma il suo sito web sta andando molto bene: per questo motivo ha lasciato il mondo dell’insegnamento privato.

4 curiosità su Carlotta Perego

-Vive con un bellissimo cane di nome Fiocco, spesso protagonista delle sue foto social.

-Uno dei suoi piatti preferiti è la lasagna con ragù di lenticchie.

-In una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha detto di aver smesso di mangiare carne all’età di 19 anni, durante il periodo della maturità. Qualche tempo dopo ha eliminato carne e latticini. Ha spiegato che inizialmente dopo malattie brutte in famiglia si era interessata molto alla correlazione tra il mangiar sano e la salute, poi è diventata una vera scelta anche di tipo “ambientale”

-Ha rivelato di essere stata d’ispirazione per moltissime persone, sia vegane che non.

Fonte foto: https://www.instagram.com/cucinabotanica/