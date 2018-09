Chi è Brigitte Trogneux, la première dame che abbatte gli stereotipi

In campagna elettorale si è parlato tanto della sua età, ma chi è la moglie di Macron, il presidente francese? Conosciamo meglio la splendida Brigitte Trogneux Macron!

Lui è giovane, fresco, energico (non a caso il suo slogan elettorale è stato “En Marche!”): è il chiacchieratissimo presidente francese dal 2017. Poche volte nella storia, politica e gossip si sono uniti come in questo caso: la moglie di Emmanuel Macron è stata oggetto di discussione da parte dei media francesi (e non solo). Il motivo? Questi 25 anni di differenza che separano Brigitte Trogneux Macron e il suo giovane e potente marito.

Durante il mandato del marito ha dimostrato il suo valore e si è fatta amare da tutti, abbattendo stereotipi e cliché. Conosciamola meglio!

Chi è Brigitte Trogneux?

Brigitte Trogneux, detta ‘Bibi’, è nata il 13 aprile 1953 ed è decisamente più grintosa e giovanile delle sue coetanee; secondo alcuni, persino più del marito, nato il 21 dicembre 1977.

Ultima di sei fratelli e sorelle, viene da una famiglia di cioccolatai molto famosa in Francia: a loro dobbiamo i macarons d’Amiens (rivisitati dalla mente dell’artigiano Jean Trogneux).

Emmanuel Macron e Brigitte: come si sono conosciuti?

Il primo incontro tra Brigitte e Emmanel è avvenuto tra i banchi di scuola, al Lycée La Providence di Amiens. Ma non erano compagni di classe…ebbene sì: lei era professoressa di francese e responsabile del laboratorio teatrale nella scuola in cui lui studiava.

Emmanuel era in classe con Laurence, la figlia “di mezzo” di Brigitte.

Pare che i genitori di lui abbiano provato ad ostacolare la relazione, ma al cuor non si comanda e loro continuarono a vedersi in gran segreto. Poco più di un anno dopo il divorzio di lei dal primo marito, si sposarono (era il 2007).

La biografia Brigitte Macron: L’Affranchie (The Unfettered Woman) riporta che quando la donna iniziò a uscire con Emmanuel Macron, perse tutti gli amici, persino quelli più stretti.

Brigitte Trogneux: figli e vita privata

Si è sposata con il primo marito quando aveva poco più che 20 anni: lui è André-Louis Auzière, banchiere del Crédit du Nord.

Brigitte ha tre figli (e otto nipoti), tutti dal primo matrimonio: Sébastien, ingegnere, di due anni più grande di Emmanuel, Laurence, cardiologa e Tiphaine, avvocato. Sul palco a festeggiare la vittoria di Macron c’erano tutti e tre, alla faccia delle malelingue!

3 curiosità su Brigitte Macron

– La più grande qualità di Brigitte? La sua autoironia, sempre elegante. “Emmanuel deve diventare presidente adesso: non vorrete mica che ci riprovi nel 2022. Ve l’immaginate che faccia avrò allora?“, pare che abbia detto ad un amico per sdrammatizzare la grande differenza di età che la separa dal marito.

– Durante la visita ufficiale al nuovo ospedale dei bambini di Helsinki, in Finlandia, con Jenni Haukio, first lady finlandese, ha stupito tutti indossando un paio di sneakers Louis Vuitton. Il look era completato da un completo con blazer Balmain blu.

– Tiphaine Auzière, la figlia minore di Brigitte definisce il matrimonio di mamma un favola: “Se dovessi descrivere l’amore direi che è rappresentato da Emmanuel e mia madre. Quando sono insieme è come se il resto del mondo non esistesse“, così ha raccontato nel documentario Brigitte Macron: un romanzo francese.