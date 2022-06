Conosciamo la cantante conosciuta con il nome d’arte di Brancar, cantante del celebre gruppo musicale Il Pagante.

Brancar è il nome d’arte di una ragazza originaria della regione Lombardia che segue fin da giovane la sua passione per l’arte della musica. Entra presto a far parte della scena musicale formando la band pop Il Pagante, di cui diviene vocalist e con cui ottiene un grande successo nazionale. Scopriamo la sua attività professionale nel mondo della musica, più qualche curiosità in merito alla sua sfera privata.

La biografia e la carriera di Brancar

L’artista Brancar è Roberta Branchini, nata nel 1995 nella città di Milano. Si dedica alla sua grande passione per la musica fin da adolescente, dall’età di sedici anni. Nell’anno 2010 forma assieme alla sua compagna di liceo Federica Napoli e all’amico Edoardo Cremona il gruppo musicale conosciuto in seguito con il nome di Il Pagante, di cui ricopre il ruolo di vocalist, con cui nel corso del tempo ottiene un notevole successo sulla scena musicale, con la pubblicazione di diversi album e singoli di successo, come Entro in pass, Fuori Corso, Portofino e Devastante.

Cosa si sa sulla vita privata della cantante Brancar

Amata cantante del gruppo musicale Il Pagante, non si conoscono però molti dettagli in merito alla sua vita privata e riguardo la sua situazione sentimentale. Così come sembra destinato a rimanere un dato ignoto al pubblico il valore del suo patrimonio economico. Nel 2008 perde suo padre, a cui dedica due anni dopo tre tatuaggi.

3 curiosità in merito alla cantante de Il Pagante

Una delle sue artiste di riferimento è Beyoncè .

. La cantante è seguitissima sul suo profilo di Instagram.

Nel mese di marzo del 2021 l’artista ricopre il ruolo di Digital Ambassador di Milano Cortina 2026.

