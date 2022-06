Scopriamo cosa si sa sulla giornalista Isabella Romano, sulla sua vita professionale e anche in merito alla sua vita privata.

Conosciamo Isabella Romano, che grazie al suo talento e al suo impegno intraprende una brillante carriera giornalistica, fino a diventare uno dei principali volti della Rai, facendosi conoscere dal grande pubblico anche tramite il telegiornale in onda sul canale di Rai1. Scopriamo qualcosa in più in merito alla sua splendida carriera nel mondo del giornalismo e anche riguardo la sua vita privata.

La biografia e la carriera di Isabella Romano

Nata a Montalbano Ionico, in provincia di Matera, nella giornata del 22 aprile del 1981 sotto il segno zodiacale del Toro, Romano frequenta il corso di organo e composizione al conservatorio e in seguito si iscrive all’Università di Perugia. Dopo l’ottenimento della laurea si avvicina al mondo del giornalismo collaborando con un giornale locale, preso cui scriveva recensioni dei concerti. Successivamente decide di frequentare la Scuola di Giornalismo e, una volta conclusi gli studi, approda alla Rai, diventando giornalista iscritta all’Albo dei Giornalisti della Basilicata nell’anno 2008.

Cosa si in merito alla vita privata della giornalista della Rai Isabella Romano

La giornalista della Rai si è sposata assieme all’addetto stampa e giornalista di nome Giuseppe, conosciuto in Basilicata, di cui non si trovano informazioni certe ma che la Romano descrive come una persona allegra ed estroversa, che entra con facilità in sintonia con le altre persone. Non si conoscono i valori ei guadagni economici della giornalista.

3 curiosità sulla giornalista della Rai

Il secondo nome della giornalista Rai è Maria .

. All’età di sei anni i suoi genitori l’hanno iscritta ad un corso di pianoforte.

Presente sul social network di Twitter, a cui è iscritta dall’anno 2012, e anche su quello di Instagram.

