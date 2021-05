Ecco chi è Ben Daniels, il Walter Sampson di Jupiter’s League: dalla biografia alla vita privata, tutto sull’attore.

Ha scoperto la recitazione quasi per caso e, giorno dopo giorno, se ne è innamorato sempre di più fino a diventare un apprezzato attore di cinema e TV. Parliamo di Ben Daniels, attore che è conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Walter Sampson nella serie TV Jupiter’s League. Dalla biografia alla vita privata, ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Ben Daniels: la biografia

Ben Daniels è nato a Londra il 10 giugno del 1964 (il suo segno zodiacale è quindi quello dei Gemelli). Al mondo dello spettacolo e della recitazione non si è avvicinato da giovanissimo, come hanno invece molti suoi colleghi, ma ha iniziato a calcar le scene nel 1987, quando aveva 23 anni.

Nel 1996 Ben Daniels ha esordito nel mondo del cinema recitando in Beautiful Thing, l’attore inglese lo si è poi potuto vedere in Passione nel deserto, Doom, Il cacciatore di giganti, Locke, Rogue One: A Star Wars Story e Captive State. Ha inoltre recitato in serie TV come The Exorcist, The Crown (è stato Antony Armostrong-Jones nella terza stagione) e per l’appunto Jupiter’s League.

Ben Daniels: la vita privata

Ben Daniels è fidanzato da molti anni (dal 1993) con il collega Ian Gelder. Il due attori si sono conosciuti recitando insieme nella commedia Entertaining Mr Sloane e da allora non si sono più lasciati.

Chi è Ian Gelder, il compagno di Ben Daniels

Ian Gelder è un attore inglese, è nato il 3 giugno del 1949 (anche il suo segno zodiacale è quindi quello dei Gemelli). E’ conosciuto dal grande pubblico per aver recitato nella serie TV Il Trono di Spade, dove ha interpretato il ruolo di Kevan Lannister.

Ben Daniels, dove vive?

Ben Daniels abita ancora a Londra, la sua città natale. Non si hanno invece informazioni riguardo al suo patrimonio personale.

4 curiosità su Ben Daniels

– E’ molto attivo su Instagram e pubblica spesso nuovi post.

– Tra i suoi attori preferiti ci sono Christopher Eccleston, David Morrissey e Jodie Foster.

– Ha sofferto di paralisi del sonno.

– Ha raccontato di essere stato vittima di discriminazione sessuale e di non aver ottenuto alcuni ruoli perché gay.

Fonte foto: https://www.instagram.com/bendanielsss/