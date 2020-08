Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Beatrice Grannò, attrice e musicista di raro talento e rara bellezza…

Partiamo per un viaggio alla scoperta di Beatrice Grannò, della sua biografia e delle curiosità che gravitano intorno al suo percorso di attrice di successo.

Chi è Beatrice Grannò e dove vive?

Beatrice Grannò è nata a Roma (città dove vive) il 6 maggio 1993 sotto il segno del Toro. Attrice e musicista, ha proseguito i suoi studi a Londra (dove è entrata a far parte di una compagnia teatrale) e, tra il 2013 e il 2016, ha frequentato la scuola di recitazione “East 15 Acting School”.

L’esordio televisivo in Italia è datato 2013, nel ruolo di Valentina sul set della fortunata serie Rai Don Matteo 9, con Terence Hill. Nel 2018 ha partecipato alla fiction Il capitano Maria, nei panni di Luce, e un anno più tardi, nel 2019, il film Tornare…

Beatrice Granno

La vita privata di Beatrice Grannò

Se della carriera di Beatrice Grannò si sa praticamente tutto, non può dirsi altrettanto della sua vita privata. L’attrice custodisce gelosamente ogni aspetto che riguarda la sua esistenza oltre il set, e per questo è davvero dura ripercorrere le trame dei suoi affetti.

Fidanzata o single? Difficile trovare una risposta, e i social, come il suo seguitissimo profilo Instagram, non aiutano a ricostruire esattamente i contorni per risolvere questo interrogativo.

Altre 4 cose da sapere su Beatrice Grannò

– Non solo recitazione: Beatrice Grannò è appassionata di danza contemporanea, clowning, pattinaggio artistico ed è una bravissima musicista (compone, canta e suona pianoforte, percussioni, chitarra e ukulele).

– Ha recitato anche nel film tv Enrico Piaggio – Un sogno italiano e Mi chiedo quando ti mancherò (con una interpretazione che le è valsa la vittoria alla prima edizione del Premio RB Casting come Miglior giovane interprete Alice nella città al Roma Film Festival 2019).

– È la Carolina Fanti della fiction Doc – Nelle tue mani, protagonista Luca Argentero.

– Nel 2020 è stata annunciata la serie originale Netflix Zero, che vede l’attrice nei panni del personaggio di Anna (da un’idea di Antonio Dikele Distefano) distribuita in 190 Paesi del mondo.