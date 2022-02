Il signor Auro Fiordaliso è stata sempre la colonna portante della sua famiglia, un uomo dalla grande tempra, molto legato a Marina.

In quanto a ironia e piglio grintoso, Fiordaliso può sicuramente dire di aver avuto un ottimo maestro: il padre Auro! Un uomo pazzesco, come ha dichiarato la stessa artista in una commovente intervista. Un uomo d’altri tempi o di un altro mondo, secondo quanto sostiene simpaticamente la donna, grata di aver avuto dei genitori straordinari. Il loro esempio, fatto di piccoli gesti quotidiani, le ha consentito di crescere forte e indipendente. Se è diventata chi è oggi sente di doverlo pure a chi le ha dato il dono della vita. Proviamo a scoprire qualche cosa di più su Auro Fiordaliso.

Auro Fiordaliso: biografia e vita privata

Fiordaliso

È nato nel 1929 a Quartu Sant’Elena, in Sardegna. Il suo amore, però, lo ha scoperto molto lontano dal luogo d’origine, a Piacenza: proprio lì ha incontrato Carla, la futura moglie. I due hanno creato una splendida famiglia, compatta pure nei momenti delicati. Nonostante l’età, è la colonna portante dei figli, specialmente a seguito della scomparsa di Carla, avvenuta il 19 marzo 2020 a seguito di alcune complicazioni derivanti dal Coronavirus. La sua presenza è stata fondamentale in un periodo turbolento per Marina, quando si è sposata con il padre del suo primogenito.

A 15 anni è rimasta incinta di un amico di scuola di due anni più grande. Solo il dottore ha messo i signori Fiordaliso al corrente della notizia, senza che Marina dicesse nulla. Andata in un centro per ragazze madri, al ritorno ha sposato il papà del suo Sebastiano, e Auro non lo ha accettato, tanto da mandarla via di casa. Ma non appena ha scoperto che il genero era un uomo violento è intervenuto e salvato la figlia da un inferno. Un gesto in grado di fare la differenza.

3 curiosità su Auro Fiordaliso

– In una puntata di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone ha scritto una commovente lettera alla figlia: “Cara Marina, voglio solo dirti che sono sempre stato orgoglioso di te. Sia per come hai superato con forza e tenacia la situazione difficile che hai dovuto affrontare, sia quando mi hai fatto sentire importante, perché nel tuo successo c’era anche un po’ di me. Grazie per essermi sempre vicina e perché pensi a me ogni giorno. Ma è soprattutto perché ci basta uno sguardo per dirci tante cose. Sappiamo a chi stiamo pensando e, in quello sguardo, non siamo soli”.

– È guarito dal Covid-19.

– Alla sua veneranda età ha rinnovato la patente.

