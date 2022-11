Tra le drag queen protagoniste di Drag Race Italia 2 c’è Aura Eternal: tutto quello che c’è da sapere su di lei e la sua vita privata.

Siciliana doc, Aura Eternal è una delle drag queen protagoniste della seconda stagione di Drag Race Italia. All’anagrafe Alan, il personaggio protagonista dello show di Real Time è nato in seguito alle molteplici influenze che le dive degli anni Novanta hanno esercitato su di lei. Pronta a portare sul palcoscenico energia pura, la drag queen ha scelto il suo nome anche in virtù delle forza e della vivacità che i suoi spettacoli portano in scena.

La biografia e la carriera di Aura Eternal

All’anagrafe Alan ma per il mondo drag è Aura Eternal. Originaria della Sicilia dove è nata il 16 marzo del 1988, più precisamente di Mondello, ha scelto il nome d’arte ispirandosi all’effetto Energia Aura dell’anime Dragon Ball.

Diplomata al Conservatorio e con ottime doti canore, Aura Eternal ha scelto di lanciarsi nel mondo drag unendo le sua passioni: quella per la musica e quella per il make up. Il personaggio, inoltre, prende forma dalle dive degli anni Novanta come Mariah Carey, Linda Evangelista e alle icone pop di bellezza che oggi non esistono quasi più.

Scelta per l’edizione numero due di Drag Race Italia nel 2022, Aura Eternal porta sul palcoscenico spensieratezza, tanta voglia di fare, imprevedibilità e ironia con spettacoli incentrati sull’amore “libero senza pregiudizio, la fame di libertà e la voglia di poter essere chi si vuole, sempre e comunque”.

La vita privata di Aura Eternal

Sulla vita privata di Aura Eternal non si hanno informazioni. Il suo profilo Instagram è privo di foto che raccontano la sua vita lontano dallo spettacolo, dunque non si sa se abbia o meno un legame sentimentale.

3 curiosità su Aura Eternal

– Il suo profilo Instagram conta migliaia di follower

– Il suo segno zodiacale è Pesci

– Sui social ci sono anche scatti che ritraggono Aura Eternal quando è senza trucco, semplicemente Alan.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG