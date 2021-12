Conosciamo da vicino Antonio Stellacci: tutto quello che abbiamo scoperto sul cavaliere del trono Over di Uomini e Donne.

Il suo nome è salito alla ribalta nel 2021 quando ha scelto di trovare l’amore in un programma televisivo, stiamo parlando di Antonio Stellacci il cavaliere che ha preso parte al trono Over del celebre dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne e che proprio al suo interno ha saputo conquistare il cuore di una dama molto amata dal pubblico. Scopriamo insieme di chi si tratta e scopriamo anche qualcosa di più sulla vita privata di Antonio lontano dai riflettori del piccolo schermo.

Chi è Antonio Stellacci

Sulla biografia di Antonio Stellaci al momento non abbiamo alcuna informazione. Non si conosce con esattezza la sua data di nascita né tantomeno le sue origini e si fa addirittura molta fatica a sapere anche qualcosa in più sulla sua sfera professionale.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne sembra essere molto riservato sui suoi affetti e la sua sfera privata e non parrebbe essere nemmeno particolarmente avvezzo al mondo dei social network, tanto che non ha alcun account su Instagram.

Antonio Stellacci, vita privata

Sulla vita privata di Antonio Stellaci sappiamo invece che alle telecamere di Canale 5 nel 2021 si è dichiarato single ma alle sue spalle vanta un matrimonio finito e due figli. Nel programma televisivo ha subito intrapreso una conoscenza con la dama partenopea, Angela Paone e con la quale ha scelto proprio di abbandonare lo show.

La coppia, che ha vissuto un vero e proprio colpo di fulmine, appare sempre più unita in alcuni scatti condivisi direttamente dall’account Instagram di lei e proprio al Magazine ufficiale di Uomini e Donne nel novembre del 2021, i due avrebbero anche confessato di avere progetti importanti in cantiere: un matrimonio e un figlio.

