Nel cuore della provincia di Roma si trova il suo “regno”, dove la sua cucina domina incontrastata: scopriamo tutti i segreti dello chef Antonello Colonna!

Per le sue nozze con il compagno Riccardo Mannino, il giornalista e conduttore Alberto Matano ha scelto il resort di Antonello Colonna a Labico, in provincia di Roma: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul famoso chef stellato, dalla biografia alle curiosità!

Chi è Antonello Colonna e dove vive?

Antonello Colonna è lo chef stellato di fama internazionale titolare del Resort Spa di Labico scelto da Alberto Matano e Riccardo Mannino per il loro matrimonio dell’11 giugno 2022. Nato l’11 aprile 1956, sotto il segno dell’Ariete, è originario di Roma e vive e lavora nella stessa provincia, dove si è affermato come uno dei migliori talenti dell’alta cucina.

Ha esordito nel mondo della ristorazione nel 1985, anno in cui ha preso le redini del ristorante di famiglia nato nel 1874, la “Trattoria Andrea Colonna”. L’Antonio Colonna oggi è uno dei luoghi più rinomati in cui mangiare nel Lazio e, durante la sua carriera di ristoratore, lo chef è stato premiato varie volte incassando la celebre stella Michelin, le 3 forchette Gambero Rosso e i due cappelli de l’Espresso…

Nel 2012, nel cuore del parco naturale di Labico, è nato l’Antonello Colonna Resort & Spa, una location da sogno composta di 12 suite esclusive con orto-giardino, ristorante gourmet e piscina di acqua termale.

La vita privata di Antonello Colonna

Per quanto riguarda la vita privata, diversamente dalla sua carriera, non è dato sapere nulla sullo chef Antonello Colonna. Riservatissimo in fatto di sfera personale e sentimentale, non sembra aver dispensato informazioni che rimandino al dietro le quinte del suo successo in cucina.

Altre 8 cose che forse non sai su Antonello Colonna

– Nel settore della ristorazione, lo chef vanta l’appellativo di “ottavo re di Roma”.

– Non solo cuoco di successo: Antonello Colonna è definito un “anarchico ai fornelli”…

– Sul suo sito web ufficiale si presenta così: “Maniaco dell’arte e dell’architettura, ha fatto del legame con il territorio il suo punto di forza“.

– In tv lo abbiamo visto in Hotel da incubo Italia.

– All’entrata del suo locale è installata una porta rossa che è diventata il simbolo del ristorante.

– Nel 1990 è stato cuoco della Nazionale italiana di calcio durante i Mondiali!

– Nel 2000, è stato scelto come chef ufficiale della Presidenza del consiglio dei ministri (incarico che lo ha visto cucinare per la regina Elisabetta II).

– Seguito da migliaia di follower, su Instagram di descrive in poche ma efficaci parole: “Chef romano e romanista“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG