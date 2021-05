Tra le donne d’affari più affermate d’America, Ann Winblad è nota anche per essere la ex fidanzata di Bill Gates. Scopriamo tutto quello è emerso sulla (e loro) storia…

Ann Winblad, volto sempre sorridente nelle foto diffuse a mezzo stampa e sul web, è uno dei nomi di punta della Silicon Valley, dietro la cui nascita c’è anche la sua firma. Un nome che conta, e non solo nel mondo degli affari: è conosciuta anche in quello delle cronache rosa d’oltreoceano, complice la sua passata storia d’amore con Bill Gates. Facciamo un tuffo tra la sua biografia e la vita privata per capire di più.

Chi è Ann Winblad e dove vive?

Ann Winblad è nata negli Stati Uniti, vive a San Francisco, il 1° novembre 1950 sotto il segno dello Scorpione, ed è una delle donne famose d’America. Dopo la laurea in Matematica ed Economia, ha fondato una società di software per il settore della contabilità insieme a 3 colleghi, un colosso che avrebbe poi fruttato milioni di dollari e venduto (a una cifra stimata di 15 milioni) 6 anni dopo la sua nascita.

Nel suo fitto curriculum, vanta il ruolo di consulente tecnologico per IBM e Microsoft, e nel 1989, con l’ex cestista NBA John Hummer, ha dato vita alla Hummer Winblad Venture Partners (che ha contribuito al lancio di decine di startup).

Amid the news of Bill Gates and his wife Melinda’s divorce, the latest report states that Bill Gates had an unusual… Pubblicato da Fossbytes su Mercoledì 5 maggio 2021

La vita privata di Ann Winblad

Ann Winblad è figlia di Wilbur Winblad e Elizabeth Stark, e non tutti sanno che ha cinque fratelli. La sua vita sentimentale è finita in testa alle cronache rosa nel 2021, dopo la notizia del divorzio milionario di Bill Gates e Melinda, storica moglie (oggi ex) del boss di Microsoft. Lei è infatti la famosa ex fidanzata di lui, con un passato insieme, da innamorati, tra il 1984 e il 1987. Archiviata la parentesi d’amore, sarebbero rimasti amici, ma ci sarebbe dell’altro sulla loro storia in cui il comune denominatore è la passione per la tecnologia e la scienza…

Chi è il marito di Ann Winblad?

Secondo quanto riferito dal Sun, che cita una fonte del New York Post, Ann Winblad avrebbe sposato il fratello dell’attore Kevin Kline nel 2015. Alex Kline, questo il nome del marito, che avrebbe avuto due figli da un precedente matrimonio.

Il suo lavoro sarebbe quello di investigatore privato e sarebbe laureato alla Stanford University. Inoltre, Alex Kline ha interpretato una comparsa nel film di suo fratello, A Fish Called Wanda. Su LinkedIn, riporta ancora la stampa britannica, Kline avrebbe indicato di essere a capo di una agenzia investigativa privata chiamata Alex Kline Investigation & Research Service, attiva dal 1985 in tutto il mondo…

Ann Winblad e Bill Gates

La notizia del clamoroso divorzio di Bill Gates ha riportato il nome di Ann Winblad in testa alle cronache di mezzo mondo per via del suo passato sentimentale con il fondatore di Microsoft. Secondo il Daily Mail, Melinda Gates, oggi ex moglie di Bill Gates, avrebbe accettato un accordo propostole dal coniuge. Un accordo che, stando alle voci diffuse a mezzo stampa, riguarderebbe la possibilità, per lui e l’ex fidanzata Ann Winblad, di vedersi come amici nonostante la fine del loro amore, addirittura di trascorrere insieme, come da loro tradizione, un periodo di vacanza ogni primavera.

Alla luce del consenso da parte di Melinda Gates, il fondatore di Microsoft avrebbe trascorso ogni anno un weekend con Ann Winblad nel suo cottage tra le spiagge degli Outer Banks, nel North Carolina , coltivando la comune passione per il deltaplano, il mare e… l’informatica!

Ann Winblad in 5 curiosità

– Nel corso della sua carriera, lavorato anche alla Federal Reserve.

– Nel 1997, per il suo impegno come venture capitalist e per il contributo all’industria e all’imprenditoria, ha ricevuto il premio John F. Cade Award.

– Nel 2000, è stata inserita nella Fortune Small Business Hall of Fame.

– Alle scuole superiori era una cheerleader.

– Assente su Instagram, ha un profilo Facebook non proprio aggiornatissimo..