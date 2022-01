Donna di legge con un master in Teologia, Angela Williams è una donna molto impegnata nel sociale, la CEO di United Way.

I tabù sono fatti per essere infranti. Ed è così che, per prima volta nella storia, una donna, perlopiù afro-americana, ha ottenuto la carica di presidente e amministratore delegato di United Way, la più grande organizzazione no profit finanziata privatamente al mondo. Nominata nel settembre 2021, Angela Williams si occupa di opere e missioni di importanza critica, supportando circa 48 milioni di persone nel raggiungimento della propria salute e sicurezza economica. Vediamo di scoprire insieme chi è, e di capire perché il suo nome è balzato agli onori delle cronache.

Angela Williams: la biografia e la carriera

pulpito chiesa

Nativa di Anderson (non è nota la data di nascita), nella Carolina del Sud, vanta oltre trent’anni di esperienza di leadership nel settore no-profit e aziendale. Ha conseguito una laurea in Scienze Politiche presso l’Università della Virginia, un dottorato in Giurisprudenza alla University of Texas School of Law e pure un master in Teologia cum laude alla Samuel DeWitt Proctor School of Theology, Virginia Union University. Lungamente al comando di Easterseals, prima dell’ingresso in società, ha trascorso 11 anni da consigliere generale e direttore amministrativo alla YMCA degli Stati Uniti, un’organizzazione cristiana ecumenica che mira a fornire sostegno ai giovani e alle loro attività.

Figlia di un militare, le origini hanno influito sulla sua decisione di prestare servizio nel dipartimento di avvocati militare al JAG dell’aeronautica per oltre sei anni. Questa esperienza, quando era una delle poche donne nere nella squadra di lavoro, ne ha acuito in maniera determinante la sensibilità ai temi sociali. Alle dipendenze del Governo ha ricoperto, inoltre, i ruoli di consigliere speciale in diritto penale nel Comitato giudiziario del senatore Edward M. Kennedy, di pubblico ministero alla National Church Arson Task Forsk della divisione per i diritti civili del DOJ (Department of Justice) e di assistente procuratore degli Stati Uniti. Nel ramo aziendale è stata vicepresidente e vice consigliere generale per Sears Holdings Corp., nonché responsabile della conformità e dell’etica per conto dello studio legale Bryan Cave. L’autorevole rivista economica Forbes l’ha inserita tra le donne da tener d’occhio nel 2022.

Angela Williams: vita privata

Residente a Chicago con il marito Roderick, un reverendo, ha un profilo attivo su Facebook. Il compenso medio accordato al CEO da United Way si aggira su un milione e mezzo di dollari (dati aggiornati al 2019).

3 curiosità su Angela Williams

– È un pastore volontario al Chicago Apostolic Center.

– Si è occupata del dialogo interreligioso per il Bush-Clinton Katrina Fund, un’organizzazione senza scopo di lucro costituita allo scopo di aiutare economicamente i sopravvissuti all’uragano Katrina.

– Nel 2007, la Warner Books ha pubblicato un libro ispirato alla sua vita, intitolato One Person/Multiple Careers: A New Model for Work/Life Success.

