Scopriamo cosa c’è da sapere su Fabiola Palese, ex compagna di vita di Paolo Calissano: dalla carriera al rapporto con l’attore.

Fabiola Palese ha sempre vissuto la sua vita privata lontano dal mondo dei riflettori ma il suo nome è balzato agli onori delle cronache per via del suo legame con il celebre volto cinematografico e televisivo Paolo Calissano, tragicamente scomparso nel 2021. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla donna che è stata legata all’attore e sulla sua vita privata, passando per le curiosità e il suo legame con un altro famoso volto tv.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Chi è Fabiola Palese: la carriera

Classe 1978 (non è dato sapere con esattezza la sua data di nascita) Fabiola Palese è nata a Roma. Lavora come estetista specializzata ed è inoltre titolare di un B&B nel quartiere Prati, il Fabiola’s Home. La donna ha sempre vissuto la sua vita privata nel massimo riserbo e il suo nome è balzato agli onori delle cronache nel 2021, alla notizia della scomparsa del suo storico ex fidanzato, l’attore Paolo Calissano.

Fabiola Palese e Paolo Calissano: la vita privata

Fabiola Palese ha vissuto una lunga e importante storia d’amore con l’attore Paolo Calisanno, rinvenuto morto nel suo appartamento romano il 30 dicembre 2021 a causa di un mix di farmaci. Sarebbe stata la stessa Fabiola ad allertare i soccorsi perché preoccupata dalla mancata risposta di Calissano al telefono. La storia tra i due a quanto pare era naufragata tempo prima, ma avevano mantenuto un rapporto d’amicizia e di stima reciproca. Su Instagram, in occasione dell’ultimo compleanno dell’attore, Fabiola Palese aveva scritto: “L’uomo che mi è stato accanto per tanti e difficili anni, con cui ho condiviso gioie e dolori e che oggi è il mio migliore amico… ti auguro tutto ciò che desidera il tuo cuore… perché te lo meriti tanto”.

Fabiola Palese vive a Roma e non è chiaro se, dopo la rottura con Calissano, avesse qualcuno di speciale al suo fianco.

Fabiola Palese: chi era Paolo Calissano

Nato a Genova il 18 febbraio 1967 (sotto il segno zodiacale dell’Acquario) si era laureato in economia all’università di Boston e a seguire, ancora giovanissimo, aveva intrapreso la carriera di attore di fotoromanzi, che gli aveva spalancato le porte del mondo del cinema e della tv. Calissano aveva lavorato anche come conduttore televisivo: aveva preso infatti parte a Giochi senza frontiere e All’Isola dei Famosi.

Nel 2005 era sparito dalle scene dopo una grave caso di cronaca giudiziaria: la sua fidanzata dell’epoca, Ana Lucia Bandeira Bezerra, è stata rinvenuta morta nell’appartamento di proprietà di Calissano a Genova. L’attore era stato condannato a quattro anni di carcere per aver ceduto la droga alla donna e aveva scontato parte della sua pena nella Comunità per tossicodipendenti “Fermata d’Autobus” di Trofarello (TO).

Calissano è tragicamente scomparso a 54 anni d’età a Roma, probabilmente a causa di un’overdose di farmaci.

Fabiola Palese: le curiosità

– È la cugina della conduttrice tv Stefania Orlando, a cui è molto legata.

– Ha un gatto nero di nome Cuba.

– Ha alcuni tatuaggi sul corpo.

– Le piace andare a cavallo e trascorrere il suo tempo all’aria aperta.

Riproduzione riservata © 2022 - DG