La scheda di Andreas Dermanis: biografia e curiosità sullo storico fidanzato di Mika, legato da 15 anni al cantautore di origini libanesi.

Di lui si è iniziato a parlare quando Mika è uscito allo scoperto e lo ha presentato al pubblico come il suo fidanzato: Andreas Dermanis non ama infatti mostrarsi alle telecamere, preferendo piuttosto rimanerne alle spalle. Il ragazzo è un documentarista che ha girato splendidi lavori per i telespettatori inglesi, ma il suo nome continua a rimanere quasi sconosciuto – se non agli esperti del settore. Ma cosa c’è da sapere su di lui? Scopriamolo insieme!

Chi è Andreas Dermanis, la biografia

Riservatissimo e amante della propria privacy, come abbiamo già detto, Andreas Dermanis non ama parlare di sé pubblicamente, e persino il suo profilo Instagram è privato.

Sui social si può scovare qualche foto dei Mikandy (questo il nickname che combina i nomi di Mika e Andy con cui li chiamano i fan) grazie a qualche fanpage, ma nulla dai canali ufficiali del cantante.

Sappiamo che è di origini greco-inglesi, ma non conosciamo la sua data di nascita precisa né altre informazioni biografiche, anche se sembra sia nato alla fine degli anni ’80 del secolo scorso.

Da anni vive e lavora a Londra, dove si occupa di documentari in veste di regista. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo dell’intrattenimento, per poi focalizzarsi sulla società, la cultura e le tradizioni della regione balcanica, in cui affondano le sue radici. Andreas ha collaborato con molte emittenti, tra cui la BBC, Channel 4 e MTV.

Da qualche anno, poi, si occupa anche di videoclip musicali per artisti molto famosi, come ad esempio i Pet Shop Boys, i Bastille ed Emeli Sandé (per avere un’idea dei suoi prezzi, si può contattare l’artista sul suo sito). Con Mika, Andreas ha girato anche il video di Staring at the sun, uno dei grandi successi dell’artista libanese.

Andreas Dermanis e Mika: la storia

Anche per quel che riguarda il suo lato più intimo, Andreas non ha mai voluto esporsi. In effetti, le poche cose che sappiamo sulla sua vita privata arrivano dalle parole di Mika, che da molto tempo è al suo fianco. I due sono fidanzati dal 2007, quando si sono conosciuti dietro le quinte di uno show (il cantante ha fatto poi coming out nel 2012).

Il loro amore è sopravvissuto anche a molte separazioni forzate: Andreas vive in Inghilterra, dove lavora assiduamente, mentre Mika è spesso in giro per il mondo tra tour, esibizioni e programmi ai quali presenziare. Dal 2013 al 2015, ad esempio, è stato uno dei giudici di X Factor Italia, ruolo che poi ha ricoperto anche nel 2020 e nel 2021, e pochi anni dopo ha condotto il suo show Stasera casa Mika sempre nel nostro Paese.

In quel periodo, l’artista aveva confessato in un’intervista a Têtu Magazine come la loro fosse una relazione molto tradizionale: “So che non è sempre semplice per lui, è una persona molto semplice, fedele alle sue abitudini. Odia le complicazioni, perciò le cose diventano difficili quando il mio lavoro mette tutto a rischio”.

Tuttavia, non è (ancora) il momento giusto per mettere su famiglia: con 15 mesi di tour “devi avere intorno persone tolleranti, che capiscono e accettano il fatto che ti stai rovinando la vita. Con un bambino questo non sarebbe possibile“, aveva confessato Mika a TuStyle.

Invece il loro primo incontro è avvenuto dietro le quinte di uno show televisivo, e a Donna Moderna il cantante libanese ha raccontato di quali sono le loro cose in comune che fanno funzionare la relazione: “Collaboriamo. Nelle cose importanti ma anche in quelle banali come per la ricetta ideale di un risotto ai funghi su cui possiamo confrontarci anche 2 ore. Il secondo è che… litighiamo. Tanto, a voce alta. Ho molti amici che si stupiscono delle nostre scenate, loro non discutono quasi mai. Di solito, infatti, sono relazioni che non durano“.

