Ecco chi è Alessandro De Marchi: dalla biografia alla vita privata, tutto quello che c’è da sapere sul ciclista friulano.

Mai smettere di inseguire i propri sogni: potrebbe essere questo il motto di Alessandro De Marchi, ciclista friulano che in carriera si è tolto diverso soddisfazione e che, all’età di 35 anni, è arrivato a conquistare per la prima volta la maglia rosa a un Giro d’Italia. Dalla biografia alla vita privata, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Alessandro De Marchi: la biografia

Alessandro De Marchi è nato a San Daniele del Friuli il 19 maggio del 1986 (il suo segno zodiacale è quindi quello del Toro). La passione per la bicicletta ce l’ha da quando era un bambino, iniziando a correre su pista oltre che oltre su strada quando aveva 7 anni.

Fonte foto: https://www.instagram.com/alessandro_demarchi/?hl=it

Il suo primo team è stato il Bibanese ma la svolta della sua carriera è arrivata nel 2010 quando è stato ingaggiato dal Team Androni. Ha poi corso per il Cannondale, il BMC, il CCC Team e il team Israel.

Nel corso della sua carriera ha vinto diverse tappe in corse prestigiose come la Vuelta a Epana, nel 2021, al termine della quarta tappa ha inoltre ottenuto per la prima volta nella sua carriera la maglia rosa al Giro d’Italia.

Alessandro De Marchi, dove vive?

Alessandro De Marchi, insieme alla sua famiglia, abita a Buja, un piccolo comune del Friuli Venezia Giulia.

Alessandro De Marchi: la vita privata

Alessandro De Marchi è sposato con la moglie Anna Calligaro (di cui non abbiamo però molte informazioni). I due hanno anche un figlio di nome Andrea.

Non si hanno notizie neanche a riguardo del patrimonio personale del ciclista friulano.

3 curiosità su Alessandro De Marchi

– Ha un profilo Instagram che aggiorna spesso con nuovi post.

– E’ soprannominato “Il Rosso di Buja”.

– Corre con un braccialetto rosso per Giulio Regeni.

