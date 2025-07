Checco Zalone pronto a tornare al cinema con un nuovo film, “Buen Camino”: svelata la data di uscita della pellicola.

Checco Zalone non riesce a stare troppo tempo lontano dal cinema, ed è pronto a tornare con una nuova pellicola che ha già creato grande aspettativa tra i fan del celebre comico. Il film si intitola “Buen Camino” e le riprese potrebbero già essere iniziate. Ma scopriamo tutti i dettagli sulla data di uscita della nuova attesissima pellicola.

Checco Zalone annuncia il suo nuovo film “Buen Camino”

Grande attesa per il ritorno di Checco Zalone sul grande schermo con un nuovo film intitolato Buen Camino, in uscita il 25 dicembre 2025.

L’annuncio è arrivato in occasione della convention Medusa Film durante le Giornate di Cinema di Riccione, e ha subito catturato l’interesse di fan e addetti ai lavori.

#BuenCamino è il titolo del nuovo film di #CheccoZalone che sarà diretto da Gennaro Nunziante, autore insieme a Checco Zalone della sceneggiatura.



Il film, che sarà distribuito nelle sale italiane nel corso delle festività natalizie🎄 pic.twitter.com/O85yOYrHXw — Medusa Film (@medusa_film) June 13, 2025

La regia di Buen Camino è affidata a Gennaro Nunziante, storico collaboratore di Zalone con cui l’attore e comico pugliese ha già firmato alcuni dei maggiori successi del cinema italiano, tra cui Sole a catinelle e Quo Vado?.

Questa nuova pellicola promette di mantenere viva quella sintonia artistica che ha già conquistato milioni di spettatori.

Il film è prodotto da Indiana Production con Medusa Film, in collaborazione con MZL e Netflix, e sarà distribuito da Medusa Film. Questo coinvolgimento internazionale e la presenza di Netflix aprono a una possibile diffusione globale della pellicola anche in streaming, dopo il passaggio in sala.

Riprese tra Italia e Spagna per una storia internazionale

Le riprese del film inizieranno nel mese di luglio 2025 e si svolgeranno tra Italia e Spagna, e ciò alimenta la curiosità sul possibile contenuto della trama, ancora top secret. Il titolo, Buen Camino, lascia intendere un legame con il celebre Cammino di Santiago, ma al momento non sono stati rivelati dettagli ufficiali sulla sceneggiatura.

L’uscita di Buen Camino è fissata per il 25 dicembre 2025, e conferma la strategia di puntare sul periodo natalizio, tradizionalmente favorevole al botteghino. Dopo anni di successi, Checco Zalone si prepara a riconquistare il pubblico con una nuova storia che, con ogni probabilità, unirà ironia, riflessione e uno sguardo acuto sulla società contemporanea.