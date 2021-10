Dopo aver subito un delicato intervento alla testa in Sud Africa, la principessa di Monaco parla dei suoi bambini e di quanto non vede l’ora di riabbracciarli.

Charlene Wittstock ha subito da poco un intervento alla testa causa della grave infezione contratta in Sud Africa. Il suo primo pensiero sono stati i figli Jacques e Gabriella a cui la principessa ha rivolto le prime parole dopo l’operazione. Charlene non vede i suoi bambini da moltissimi mesi e le mancano particolarmente.

Charlene Wittstock parla per la prima volta dopo l’intervento: “Mi mancate moltissimo”

In un’intervista rilasciata Oggi, Charlene Wittstock dichiara: “Sono impaziente di rientrare a casa per rivederli. Mi mancano moltissimo”. In effetti, è da agosto che la principessa di Monaco non riabbraccia i suoi figli e a lei mancano davvero tantissimo. Charlene non si dimentica dei suoi doveri e sul futuro dopo che si rimetterà dichiara: “Tornerò e continuerò il lavoro che ho iniziato qui, come ho già fatto in molti Paesi del continente e in Sudafrica. Conservare, preservare, restaurare ed educare, questo è ciò su cui si basa la mia Fondazione”. Nonostante la sua situazione e la sofferenza provata, la principessa ha sempre uno sguardo ai suoi impegni umanitari.