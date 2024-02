Viaggio a Disneyland per Chanel Totti che ha sfoggiato un look da urlo con accessori griffatissimi dal prezzo davvero elevato.

Non è certo la prima volta che i look di Chanel Totti e gli accessori che utilizza fanno parlare. Anche questa volta, direttamente da Disneyland Paris, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha destato grande scalpore. IL motivo? Un outift con tanto di accessori dal prezzo decisamente monstre!

Look e accessori super per Chanel Totti: il prezzo da urlo

Ilary Blasi

La giovane Chanel Totti è partita in compagnia di mamma Ilary e sua sorella Isabel a Disneyland Paris. Una viaggio di divertimento dove, però, la ragazza non si è smentita in quanto a look e scelte di stile.

In modo particolare, infatti, come lei stessa ha tenuto a far vedere, la figlia della Blasi e di Francesco Totti non ha voluto fare a meno di vestiti e accessori di marca dal prezzo piuttosto importante.

La ragazza, infatti, ha sfoggiato, sopra un dolcevita nero, un cappotto corto in pelliccia marrone. Nelle foto postate sul suo profilo Instagram, però, a prendersi la scena è stato soprattutto uno zaino in pelle nera con la doppia C, inconfondibile per gli esperti, e che richiama ovviamente il marchio Chanel.

A quanto si apprende, si tratta di un modello molto particolare e che viene venduto su alcuni siti di reseller alla cifra di circa 5mila euro.

Ma oltre alla parte superiore dell’outfit e allo zaino, la bella Chanel ha colpito anche per il resto del suo look. La ragazza ha completato il tutto con un paio di pantaloni neri e stivali in pelle. Gli accessori sono immancabili.

La giovane ha indossato orecchini a goccia, uno dei modelli più ricercati del momento: si tratta del modello Drop di Bottega Veneta, nella versione grande. Tale accessorio in argento, con finitura oro 18 carati, ha un costo di bene 950 euro. Esiste poi anche il modello più piccolo che viene venduto poco sotto i 600 euro.

Di seguito anche il post Instagram della figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti da Disneyland: