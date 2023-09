Scintille al Grande Fratello con Cesara Buonamici protagonista di una replica “gelida” ad Alfonso Signorini. Cosa è successo.

Tutto nella norma al Grande Fratello, anche se in un certo senso, a prendersi la scena nel corso dell’ultima puntata andata in onda, non sono stati i concorrenti, bensì conduttore e opinionista. Momento di “gelo” tra Alfonso Signorini e Cesara Buonamici dopo una battuta infelice del presentatore…

Cesara Buonamici gela Signorini al Grande Fratello

Alfonso Signorini – Cesara Buonamici

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello, sono state scintille tra i concorrenti ma non solo. Se nella Casa, a prendersi la scena sono state Beatrice e Rosy Chin, in studio, come detto, Signorini e la Buonamici si sono stuzzicati.

In particolare, una battuta del conduttore non è piaciuta al noto volto del Tg5 che ha replicato a tono facendo scendere “il gelo” tra i presenti.

“Cesara tuo marito mi chiamato e mi ha detto: ‘non puoi sempre far fare tardi a mia moglie, deve pur fare da mangiare!'”. Parole, quelle dette da Signorini, che non sono affatto piaciute alla donna.

L’opinionista, probabilmente seccata e anche sorpresa da quanto detto dal collega, ha replicato con un secco: “Non credo”.

Inevitabile la reazione cruciata del presentatore che non si aspettava quella che è parsa, almeno sul momento, una piccola arrabbiatura da parte della giornalista.

Al netto di questo piccolo siparietto “negativo” tra i due, però, la puntata è andata liscia e alla fine, anche nel momento dei saluti, tutto è parso andare per il verso giusto.

Per avere conferma dei rapporti tornati sereni tra i due, però, bisognerà attendere la prossima puntata di giovedì. Solo in quel momento vedremo se tra i due sarà tornato il giusto feeling per affrontare al meglio una nuova serata del reality.

Di seguito anche un post Instagram dei conduttori del GF: