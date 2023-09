Episodio controverso per Lazza. Il giovane cantante sembrava aver negato una foto ad una fan che si è arrabbiata ma è stata poi smentita…

Una foto negata ad un fan. Questa una delle critiche per cui i personaggi Vip, che siano della televisione o dello spettacolo, vengono spesso messi nel mirino. L’ultimo a trovarsi in questa situazione è stato il giovane Lazza, diventato famoso con Cenere a Sanremo 2023. L’artista è stato accusato da una ragazza di non aver voluto fare una foto con lui. Accuse che, prontamente, il ragazzo ha respinto replicando a tono.

Lazza, botta e risposta con una fan sui social

Lazza

Da qualche tempo sui social, precisamente su TikTok, era presente un filmato che vedeva una ragazza, autrice del video, lamentarsi per un atteggiamento “snob” di Lazza, reo di non aver calcolato lei e la sua amica che gli chiedevano una foto.

A quanto pare, però, l’arrabbiatura della giovane non era motivata. “Siamo all’aeroporto di Ibiza, becchiamo Lazza. Lo amiamo tantissimo. Io e le mia amica (nel video con lei, ndr) ci avviciniamo per farci una foto. Arriviamo da lui, stava con due amici. Mentre cammina gli dico: ‘Ti prego, una foto’. Lui non ci caga di pezza e gli amici ci dicono: ‘Sta al telefono, scusate, scansatevi'”.

Per le due giovani, però, si è trattato solo di una scusa: “Ca**ata, perché non stava al telefono. Quest’anno volevo venire a vederti in concerto. Ma sai che ti dico? Ma chi te se in***a”.

Le parole della fan sono arrivate al diretto interessato che, però, ha smontato il racconto: “Avevo le airpods, finita la chiamata ho fatto le foto con tutti”. Insomma, la verità quale è? Aspettiamo nuovi aggiornamenti…

Di seguito anche il post condiviso dalla fan del cantante con tanto di replica del diretto interessato nei commenti arrivata in queste ultime ore: