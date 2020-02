Cos’è la cassa integrazione e come funziona?

La cassa integrazione è uno dei più importanti ammortizzatori sociali in Italia previsti dall’INPS a tutela dei lavoratori. Come funziona? Scopriamolo.

Con l’arrivo del coronavirus COVID-19 in Italia, sempre più spesso si sente parlare di cassa integrazione, per arginare i danni che le imprese potrebbero subire a causa dell’epidemia. Questo ammortizzatore sociale, viene fornito dall’INPS per far fronte a emergenze temporanee legate al salario aziendale. Il suo obiettivo è quello di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori in periodi di crisi.

Come funziona la cassa integrazione?

La cassa integrazione guadagni ordinaria, conosciuta anche come CIGO, è un servizio dell’INPS, che aiutale imprese, e i lavoratori, in momenti di difficoltà. Questo ammortizzatore sociale viene attivato per problemi non riconducibili al datore di lavoro o ai lavoratori stessi: crisi di mercato temporanee, chiusura momentanea dell’azienda per problemi sanitari…

Stipendio

Un caso molto attuale, ad esempio, è quello che sta vedendo molti residenti di Lombardia e Veneto alle prese con dei problemi lavorativi: il COVID-19 ha portato alla chiusura precauzionale di alcune aziende per evitare contagi, dunque alcune di queste potrebbero dover ricorrere alla cassa integrazione. La durata del servizio INPS è di 3 mesi che possono essere rinnovati, a cadenza trimestrale, per un massimo di 52 settimane.

Le categorie che possono beneficiare di questo servizio sono:

– Apprendisti assunti con apprendistato professionalizzante.

– Impiegati.

– Operai.

– Lavoratori titolari di un contratto di inserimento.

– Lavoratori titolari di un contratto di solidarietà.

– Soci delle società di cooperative di produzione e lavoro.

– Quadri.

Come si calcola e come si richiede la cassa integrazione?

La CIGO prevede anche che al dipendente venga versato un importo pari all’80% dello stipendio che avrebbe percepito lavorando. Il calcolo preciso di quanto verrà versato al dipendente, viene fatto basandosi sui limiti di orario, stabiliti dal contratto collettivo nazionale del lavoro, che in genere non superano le 40 ore.

La domanda per poter beneficiare della CIGO va esposta all’ufficio INPS dove ha sede l’azienda interessata e aspettare che venga, o meno, accettata dall’organo competente.