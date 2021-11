Los Angeles pullula di passaggi di proprietà di case Vip. Da Justin Bieber alle Kardashian: sono tante le star che si scambiano le ville.

Le case dei Vip di Hollywood sono famose per la loro sontuosità anche oltre oceano. Proprio per questo motivo non stupisce il fatto che le ville in questione, negli anni, passino da un Vip all’altro con estrema facilità. D’altronde, una dimora in cui ha abitato Justin Bieber può far gola a chiunque, perfino a Khloe Kardashian. Diamo uno sguardo ai passaggi di proprietà più curiosi.

Case Vip: i passaggi di proprietà più chiacchierati a Los Angeles

Los Angeles pullula di passaggi di proprietà di case da un Vip all’altro e la cosa non genera tanto stupore. Le immagini di queste dimore da sogno sono virali sul web e tutti vorrebbero poter trascorrere anche una sola notte al loro interno. Il dettaglio che fa sorridere, però, è che le stesse ville siano ambite anche dai divi di Hollywood. Andare ad acquistare una dimora in cui ha vissuto una celebrità dona prestigio e quanti vivono perennemente sotto ai riflettori non possono farsi scappare un piatto tanto prelibato.

I fan di Al passo con i Kardashians, ad esempio, conoscono a menadito la casa in cui si svolgeva il format. La cosa che forse non sanno, però, è che la villa ha visto diversi proprietari famosi. Dalla moglie di Eddie Murphy, la dimora è passata nelle mani di Justin Bieber per la modica cifra di 6,5 milioni di dollari. Il cantante, nel 2014, si è stufato dei 3000 mq a disposizione e l’ha rivenduta a Khloe Kardashian al prezzo di 7,2 milioni di dollari. Alla fine del 2020, però, anche lei si è sbarazzata della villa e l’ha ceduta allo youtuber Dhar Mann per 15,5 milioni di dollari. Come di certo noterete, più star abitano all’interno di una dimora e maggiore è il valore sul mercato.

Cambiando casa, il modus operandi non cambia. Selena Gomez, nel 2015, ha venduto la sua villa al rapper French Montana, per una cifra di 3,3 milioni di dollari. Il cantante, dopo averla modificata a suo piacimento, se n’è sbarazzato al prezzo di 5 milioni di dollari. Montana, però, non è rimasto senza un tetto sulla testa e, sul finire del 2020, ha acquistato la dimora di Clippers Paul George, cestista dei Los Angeles, del valore di oltre 8 milioni di dollari.

Passaggi di proprietà da milioni di dollari

La casa dove vive attualmente Kelly Osbourne è stata acquistata nel 2018 per 3,575 milioni di dollari. Prima di lei ci hanno vissuto Rooney Mara e Alexander Skarsgård. Che dire, poi, delle scelte immobiliari di Robbie Williams? Il cantante ha venduto la sua villa di Beverly Hills a DJ Khaled al costo di 9,9 milioni di dollari per ritirarsi a vivere in un posto più tranquillo. La modella Kendall Jenner, invece, ha preferito fare sua la casa che un tempo era di Charlie Sheen, cambiando completamente gli arredi.

Ben Affleck e l’ex Jennifer Garner sono riusciti a vendere la loro dimora extralusso ad Adam Levine, che ha tirato fuori ben 32 milioni di dollari. In questa casa immensa hanno vissuto anche Gregory Peck e il produttore Brian Grazer. Levine, che ha una grande passione per gli affari immobiliari, ha dato via la sua casa a Beverly Hills, in precedenza di proprietà di Max Mutchnick e Pete Sampras, a Ellen DeGeneres, per 45 milioni di dollari. Quest’ultimo, a sua volta, ha venduto la sua abitazione in California ad Ariana Grande per soli 6,75 milioni di dollari.

Nel mese di aprile del 2021, Hidden Hills di The Weeknd ha venduto la sua villa di 4000 mq a Madonna, che ha sborsato 19,3 milioni di dollari per farla sua. Restando in tema ‘musica’, anche Adele ha acquistato la sua abitazione da una collega. Stiamo parlando di Nicole Richie, che le ha mollato la dimora di Beverly Hills per soli 10 milioni di dollari.

