Nella Collezione Numismatica 2022 è presente anche una moneta speciale da 2 euro dedicata ai magistrati Falcone e Borsellino.

Sono passati già trent’anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio in cui vennero uccisi i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Due simboli della lotta alla mafia, impossibili da dimenticare anche a distanza di tanto tempo. Per rendergli omaggio, il Poligrafico e la Zecca dello Stato hanno scelto di proporre nella Collezione Numismatica 2022 anche una moneta speciale da due euro dedicata proprio ai due giudici.

Una moneta speciale per Falcone e Borsellino

Già emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la moneta è stata realizzata da Valerio De Seta, artista della Zecca italiana, e si ispira a una fotografia famosa di Tony Gentile, scattata durante un evento a Palermo e con protagonisti entrambi i giudici, ritratti in un sorriso di soddisfazione, pieno di vita.

RICORDO FALCONE BORSELLINO

All’immagine, si accompagna sulla moneta una scritta semplice, Falcone – Borsellino, e in basso due date rappresentative della loro storia: 1992 e 2022, anno della loro scomparsa e anno dell’emissione della moneta. A completare il tutto l’acronimo della Repubblica Italiana, la R che identifica la Zecca romana e la sigla dell’autore.

Quanto vale la moneta di Falcone e Borsellino?

Il valore nominale della nuova moneta commemorativa è di 2 euro. La tiratura è di 12mila esemplari per quella in fior di conio, di 10mila per quelle a coniazione “proof”, ossia “di prova”. In circolazione ordinaria verranno distribuite invece circa 3 milioni di monete con il volto dei due giudici. Di seguito una foto rappresentativa:

Ricordiamo che in questi anni sono stati omaggiati con una moneta speciale anche molti altri personaggi importanti per la storia della Repubblica italiana: da Cavour a Morricone, passando per Pascoli, Verdi, Boccaccio, Plauto, Leonardo e molti altri. Nel 2021 sono state coniate due monete da 2 euro commemorative: una per i 150 anni di Roma Capitale e una per gli operatori sanitari, eroi italiani durante la pandemia da Covid.

Riproduzione riservata © 2022 - DG