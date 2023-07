Se ami i Flintstones non puoi non trascorrere almeno una notte nella perfetta replica della casa della famiglia del celebre cartone.

Per chi è cresciuto guardando i cartoni animati di Hanna-Barbera, passare almeno una giornata nella casa dei Flintstones è sempre stato un sogno. Da oggi, quel sogno può essere realizzato, e senza l’aiuto della macchina del tempo. Esiste infatti un luogo magico che riproduce perfettamente l’abitazione della famiglia più amata dell’età della pietra. Un’abitazione disponibile per l’affitto durante le vacanze o per previ soggiorni. Ma dove si trova e quanto costa affittarla? Scopriamo insieme tutti i dettagli su uno degli alloggi più originali e bizzarri esistenti al mondo.

Dove si trova la casa dei Flintstones

Il celebre cartone animato di William Hanna e Joseph Barbera è uno dei più amati di tutti i tempi, un cartone di culto in grado di influenzare generazioni e generazioni di spettatori. Non a caso, un po’ in tutto il mondo esistono luoghi che cercano di riprodurre le abitudini dei Flintstones, alloggi ispirati almeno in parte alla celebre casa di Fred e Wilma. Solo uno però riproduce perfettamente la casa del cartone animato. Una vera opera d’arte realizzata da Augustin Alvarez.

bandiera messico

A Mazamitla, Jalisco, nel cuore del Messico, non lontano dal Lago de Chapala e dalla città di Guadalajara il signor Alvarez ha voluto realizzare la casa dei sogni per gli amanti del cartone dedicato ai ‘cavernicoli’. Si chiama La Casa de Piedra, ed è una sorta di bed and breakfast dedicato solo ai veri appassionati, con tantissimi dettagli che richiamano il celebre cartone animato, ma senza rinunciare ai comfort dei nostri giorni.

La Casa de Piedra: il prezzo della casa dei Flintstones

Riproduzione fedelissima della casa del cartone di Hanna-Barbera, con tanto di auto parcheggiata all’esterno, la casa si sviluppa su due livelli, ha tre camere da letto e può ospitare fino a otto persone. Costruita in pietra, ha delle finestre a forma di oblò che affacciano sul cortile.

Anche il salone è in pietra, con tanto di divanetto dello stesso materiale, arredato esclusivamente con un camino e una piccola nicchia. Come ogni buona casa ‘primitiva’ è infatti decisamente minimal. Certo, qualche elemento di modernità non manca, come il bagno con tanto di normale wc e gli elettrodomestici fondamentali, come un piano cottura e il frigorifero. Per il resto, però, la casa è assolutamente fedele a quella del celebre cartone animato.

Ma quanto costa alloggiare in questa splendida e originale abitazione? Se sei un appassionato dei Flintstones, sappi che dovrai essere disposto a investire una bella somma per poter realizzare il tuo sogno, Dal venerdì alla domenica, pernottare nella Casa de Piedra costa infatti per due notti 5mila dollari, mentre dal lunedì al giovedì il prezzo non supera i 4mila.

Di seguito un video in cui viene illustrata in ogni suo particolare: