Gianni Morandi in tour anche nell’estate 2023: la scaletta dei concerti del cantante protagonista come conduttore nell’ultimo Sanremo.

Il 2023 di Gianni Morandi prosegue senza sosta. Dopo essersi rilanciato in grande stile come concorrente al Festival di Sanremo 2022, arrivando anche al terzo posto in classifica, e dopo aver vissuto da protagonista anche l’ultimo Sanremo, stavolta nelle vesti di conduttore, l’artista si è regalato una prima volta di grande prestigio.

In questo 2023 ha vissuto infatti per la prima volta in carriera un tour all’interno dei palazzetti italiani. Un’emozione straordinaria che gli ha permesso di ricevere l’affetto e l’amore del pubblico. Dopo una breve pausa per ricaricare le batterie, anche nell’estate ha deciso di dare un seguito al suo Go Gianni Go!, con una serie di date in giro per l’Italia. Scopriamo insieme la scaletta di questi concerti e il calendario completo.

Gianni Morandi, tour dell’estate 2023: la scaletta dei concerti

Nel corso del tour nei palazzetti, ma anche della sua avventura sanremese di questo 2023, Gianni ha dimostrato di avere un repertorio immenso, fatto di grandi hit, di canzoni allegre e leggere e di altre molto più profonde, poco conosciute ma di assoluto valore. Brani che in molti casi trovano spazio nella scaletta dei concerti di questa estate. Una setlist che mescola i classici del passato con i brani frutto della sua recente collaborazione con l’amico Jovanotti.

Gianni Morandi

Di seguito l’ordine delle canzoni eseguite durante il live a Codroipo dell’8 luglio:

L’allegria

Se perdo anche te

Una vita che ti sogno

Varietà

Occhi di ragazza

Che meraviglia sei

In amore

Bella signora

Se non avessi più te

Vita

Futura (cover di Lucio Dalla)

Caruso (cover di Lucio Dalla)

Evviva!

Un mondo d’amore

Canzoni stonate / Chimera / Il giocattolo / La fisarmonica / Non son degno di te / Il mondo cambierà (medley acustico)

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Apri tutte le porte

Grazie

Se puoi uscire una domenica sola con me / Andavo a cento all’ora / Go-Kart Twist / Belinda (medley)

Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte

In ginocchio da te

Uno su mille

Scende la pioggia

Si può dare di più

Banane e lampone

Evviva

Gianni Morandi: le date della tournée estiva 2023

Il calendario del tour estivo di Gianni Morandi è fitto e ricco di appuntamenti all’interno dei principali festival estivi italiani. Scopriamo insieme le date dei concerti del grande cantante bolognese, pronto a emozionare ancora volta i suoi fan:

6 luglio in Piazza Garibaldi a Senigallia (Ancona)

(Ancona) 8 luglio in Villa Manina a Codroipo (Udine)

(Udine) 10 luglio all’Arena Campo Marte a Brescia

12 luglio al Parma Città della Musica

Città della Musica 20 luglio al Ferrara Summer Festival

22 luglio al Piazzola Live Festival di Piazzola (Pordenone)

(Pordenone) 25 luglio al Sonic Park di Matera

30 luglio all’Alguer Summer Festival di Alghero (Sassari)

(Sassari) 2 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)

(Lucca) 8 agosto al Teatro Valle dei Templi di Agrigento

10 agosto al Teatro Antico di Taormina (Messina)

(Messina) 12 agosto a Fort Manoel (Malta)

(Malta) 16 agosto al Porto Turistico di Le Castella all’ Isola Capo Rizzuto (Crotone)

(Crotone) 18 agosto al Porto Turistico di Giulianova (Teramo)

(Teramo) 20 agosto all’Arena dei Pini di Baia Domizia (Caserta)

(Caserta) 28 agosto al Benevento Città Spettacolo

Città Spettacolo 2 settembre al Mantova Summer Festival

Di seguito il video di Evviva di Gianni Morandi: