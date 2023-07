Il tour dell’estate 2023 di Sfera Ebbasta ha preso il via: ecco la scaletta delle canzoni e tutte le date della tournée.

Sfera Ebbasta ha aperto i battenti del suo tour dell’estate 2023. Diciassette tappe, da Nord a Sud Italia, con una scaletta delle canzoni che promette di entusiasmare i fan. Vediamo quali sono i brani che porta in scena il rapper e tutte le date della tournée.

Sfera Ebbasta, tour estate 2023: la scaletta dei concerti

Dopo il successo del Famoso Tour, lo scorso 1 luglio Sfera Ebbasta ha dato il via alla sua tournée dell’estate 2023. L’artista girerà l’Italia in lungo e in largo, portando sul palco molte delle canzoni più amate dai fan. La data zero è andata in scena al Bergamo Summer Music, mentre la tappa conclusiva è fissata per il 14 agosto al Red Valley Festival di Olbia. Di seguito, la scaletta delle canzoni del tour estate 2023 di Sfera Ebbasta:

Orange

Abracadabra

Macarena

Tik Tok RMX

$€ Freestyle

Cupido

M’manc

X caso

Bang bang

Notti

Tesla

Sciroppo

Visiera a becco

Gelosi

Tran Tran

Mademoiselle

Ricchi x sempre

Rockstar

Bottiglie Privè

Cookies n’ Cream

Tu mi hai capito

Solite pare

S!r!

Piove

Alleluia

Stamm fort

Ciny

XDVR

Happy Birthday

Mamma mia

Baby

Pablo

Nuovo range

Mi fai impazzire

Italiano

Hace calòr

BRBNQ

Durante il tour dell’estate 2023, Sfera Ebbasta si esibisce con 37 canzoni, scelte con cura tra i suoi maggiori successi.

Sfera Ebbasta: le date della tournée estiva

Di seguito, tutte le date del tour dell’estate 2023 di Sfera Ebbasta: