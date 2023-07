Vi proponiamo una selezione di frasi sugli incontri, per riflettere sia quando sono positivi che quando vorremmo dimenticarli.

Le frasi sugli incontri, un po’ come tutte le altre citazioni, sono utili per riflettere. Fermarsi a pensare, oggi come non mai, è necessario. Non solo sulle cose belle della vita, ma anche su quelle che leggiamo come sfortune di immensa portata.

Le più belle frasi sugli incontri

Ci sono incontri che restano nella mente, e talvolta nel cuore, per tutta la vita, mentre ce ne sono altri che pagheremmo oro per non averli mai fatti. Eppure, che siano positivi o negativi, si tratta sempre di un qualcosa che ci ha spinti a crescere, a maturare, ad apprendere una lezione di vita. E’ per questo che vi proponiamo una selezione di frasi per riflettere sulla magia, o sfortuna dipende dai casi, degli incontri:

Spesso s’incontra il proprio destino nella via che s’era presa per evitarlo. (Jean de La Fontaine)

Quando incontriamo qualcuno e ci innamoriamo, abbiamo l’impressione che tutto l’universo sia d’accordo. (Paulo Coelho)

Alla fine le anime gemelle si incontrano poiché hanno lo stesso nascondiglio. (Robert Brault)

Ricorda che ogni persona che incontri ha paura di qualcosa, ama qualcosa e ha perso qualcosa. (H. Jackson Brown Jr)

Gli incontri organizzati attraverso un computer vanno bene, se sei un computer. (Rita Mae Brown)

Abbiate cura di incontrare chi non sta nel mezzo. Cercate gli esseri estremi i deliri, gli incanti. (Franco Arminio)

Forse Dio vuole che tu conosca molte persone sbagliate prima di conoscere la persona giusta, in modo che, quando finalmente la conoscerai, tu sappia esserne grato. (Gabriel García Márquez)

Le anime se ne fregano e vanno agli appuntamenti con o senza il nostro consenso. Fanno l’amore prima dei corpi, ecco perché poi i corpi s’incontrano. (Massimo Bisotti)

Capitano a volte incontri con persone a noi assolutamente estranee, per le quali proviamo interesse fin dal primo sguardo, all’improvviso, in maniera inaspettata, prima che una sola parola venga pronunciata. (Fëdor Dostoevskij)

Se il destino lo vuole sebbene separati da mille chilometri ci si incontra; se il destino non lo vuole non ci si incontrerà mai. (Proverbio cinese)

Incontriamo le nostre anime gemelle quando siamo sul cammino della nostra anima. (Karen M. Nero)

Gli amici ti conosceranno meglio nel primo minuto dell’incontro di quanto gli estranei possano conoscerti in mille anni. (Richard Bach)

Prima che ci incontrassimo, vagavo per la vita senza una direzione, senza una ragione. So che, per qualche motivo, ogni passo che ho fatto da quando ho imparato a camminare, era un passo verso di te. Eravamo destinati ad incontrarci. (Nicholas Sparks)

Là fuori, al di là di ciò che è giusto e di ciò ciò che è sbagliato, esiste un campo immenso. Ci incontreremo lì. (Rumi)

Camminavamo senza cercarci, eppure sapendo che camminavamo per incontrarci. (Julio Cortázar)

Quando due anime infine si sono trovate, si sono scoperte compatibili e complementari, hanno compreso di essere fatte l’una per l’altra, di essere, dunque, simili, si stabilisce tra loro per sempre un legame, ardente e puro, proprio come loro, un legame che inizia sulla terra e continua per sempre nei cieli… È questo l’amore che tu ispiri in me. (Victor Hugo)

La vita sono un uomo e una donna che si incontrano perché sono fatti l’uno per l’altro, perché sono, l’uno per l’altro, ciò che la pioggia è per il mare: l’uno torna sempre a cadere nell’altro, si generano a vicenda, l’uno è la condizione dell’altro. (Sándor Márai)

Per un istante le nostre vite si sono incontrate… le nostre anime si sono sfiorate. (Oscar Wilde)

Ogni incontro è portatore di mistero. (Silvano Agosti)

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempr (Platone)

Domenica saremo insieme, cinque, sei ore, troppo poco per parlare, abbastanza per tacere, per tenerci per mano, per guardarci negli occhi. (Franz Kafka)

Frasi sugli incontri: riflettere sempre, anche quando sono da dimenticare

Riflettere sugli incontri, specialmente dopo averli fatti, è importante. Se sono positivi è bene godere della gioia che infondono, mentre se negativi è opportuno imparare la lezione per non ripeterla. Di seguito, un’altra selezione di frasi a tema: