Il 30 settembre del 1960 andava in onda la prima puntata de I Flintstones: il cartone animato di Hanna e Barbera ha avuto un successo a livello mondiale.

Era il 30 settembre del 1960 quando in televisione veniva trasmessa la prima puntata in assoluto de I Flinstones. Da quel momento in poi la serie Tv animata ha saputo conquistare milioni e milioni di spettatori, generazioni diverse che si sono divertite con Fred, Wilma, Ciottolina, il loro dinosauro di compagnia, Dino, gli amici Barney, Betty e il loro piccolo Bam Bam. La serie TV, come molte altre di successo, è stata creata dal duo William Hanna e Jospeh Barbera e ripropone la società americana degli anni ’60 ma all’età della pietra.

I Flintstones: il cartone animato

I Flintstones nel tempo è diventato un vero e proprio cartone animato di culto, così come alcune sue gag: impossibile non citare il Yabba Dabba Do più volte gridato da Fred o i suoi caratteristici passettini sulle punte dei piedi prima di lanciare la palla quando gioca a bowling.

Per festeggiare i 60 anni de I Flintstone ci sono molte idee, tra le quali quelle di realizzare un nuovo film live-action.

I Flintstones: i film

Abbiamo parlato di nuovo film live-action perché il successo della serie TV d’animazione è stato così grande che due lungometraggi, con attori in carne e ossa, sono già stati realizzati.

Il primo è uscito nel 1994 ed è stato diretto da Brian Levant. Il titolo del film è stato proprio I Flintstones: a interpretare Fred è stato John Goodman, Elizabeth Perkins ha invece vestito i panni della moglie Wilma. Barney e Betty Rubble sono invece stati impersonati da Rick Moranis e da Rosie O’Donnell.

Nel film hanno poi lavorato anche star del cinema come Halle Berry, Elizabeth Taylor e Sam Raimi. Inoltre sono apparsi in dei cameo anche William Hanna e Jospeh Barbera.

Nel 2000 è invece uscito I Flintstones in Viva Rock Vegas, questa volta nei panni dei protagonisti troviamo Mark Addy, Kristen Johnston, Stephen Baldwin e Jane Krakowski, rispettivamente Fred, Wilma, Barney e Betty.

