Qual è il significato di Rubami la notte dei Pinguini Tattici Nucleari? Il brano parla d’amore, ma al centro della scena c’è anche la musica.

I Pinguini Tattici Nucleari tornano ad emozionare i fan con una canzone che promette di diventare un tormentone. Stiamo parlando di Rubami la notte, brano che parla d’amore, ma che mette al centro della scena anche l’importanza della musica e dei locali, visti come patrimonio da salvaguardare. Vediamo il significato e il testo.

Rubami la notte dei Pinguini Tattici Nucleari: il significato della canzone

Uscita il 19 maggio, la canzone Rubami la notte dei Pinguini Tattici Nucleari è contenuta nell’album Fake News. La band, partita con il tour dell’estate 2023 lo scorso 7 luglio, torna a parlare d’amore, con un brano che mette al centro della scena la potenza del colpo di fulmine. Due persone, uno sguardo e la passione che si accende: sono questi i tre ingredienti del pezzo.

“Non vorrei diventare passato remoto

Dicevi che io e te c’abbiam Saturno contro

Pagherò gli astrologi per darti torto“.

All’interno di Rubami la notte, i Pinguini Tattici Nucleari fanno diverse citazioni. Il Berghain, ad esempio, è un famoso locale di Berlino. Considerato uno dei migliori per gli eventi dedicati alla musica techno, è difficile entrarvi e, come se non bastasse, è necessario avere almeno 25 anni. Non solo, la band cita anche Sei personaggi in cerca di autore di Pirandello e alcune delle coppie più famose dello showbiz, come Dori Ghezzi e Fabrizio De Andrè e Lady Diana e Dody Al-Fayed.

“Fammi vedere la tua foto a Carnevale, quella al mare

Quella con il broncio ed una con lo stronzo che ti ha fatto male

E poi una foto no sense (No sense)“.

In merito alla canzone, il leader dei Pinguini Tattici Nucleari – Riccardo Zanotti – ha dichiarato: “Rubami la notte nasce dalla consapevolezza che, affinché la musica possa ‘unire’ le persone, serve che ci siano i posti adatti. Nella canzone due persone si innamorano mentre sono in coda per entrare in un club, sentendo la musica ovattata che proviene da dentro, pregustando il momento in cui balleranno insieme“.

“Sulla schiena c’hai la musica, Man Ray

Una cassa in quattro che si perde dentro a un rave (Che si perde dentro a un rave)

Ci amiamo pour parler“.

Man Ray è colui che ha scattato la famosa foto in bianco e nero intitolata Le violon d’ingres, in cui la modella Kiki de Montparnasse viene immortalata di spalle, con le due ‘effe’ che si trovano sulla cassa dei violini. Il corpo della donna appare come uno strumento musicale, due amori che per i Pinguini Tattici Nucleari si fondono alla perfezione.

Ecco il video di Rubami la notte dei Pinguini Tattici Nucleari:

Rubami la notte: il testo della canzone

Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Nel fuoco non si dorme…

Continua per il testo integrale