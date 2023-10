Carolina Marconi ha aggiornato i fan dei social dopo gli ultimi controlli a cui si è sottoposta a causa del tumore.

Carolina Marconi ha dovuto sottoporsi a una serie di controlli per evitare il pericolo di recidive del suo tumore e, nelle ultime ore, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e su come avrebbe preso la notizia. A svelarle quali siano stati i risultati delle analisi è stato il suo fidanzato Alessandro Tulli, e lei ha ammesso di essere scoppiata in lacrime per l’incontenibile gioia.

“Ieri alle ore 20:55 circa Ale tornando dal supermercato mi guarda dritto negli occhi e dice che lo ha chiamato il prof Marazzi … “dimmi allora… Anzi non mi dire nulla… No no, dimmi dimmi ti prego ma a bassa voce… anzi dimmi tutto subito veloce. Mi sono chiusa le orecchie piangevo e ancora nn sapevo la risposta, mi mancava il fiato … allora? dimmi ? ….(Ale) non hai nulla, stai bene, la macchiolina di 9 millimetri è un angioma benigno”, ha scritto Carolina mostrandosi raggiante di felicità sui social.

Carolina Marconi: la reazione dopo i controlli medici

Nelle ultime settimane Carolina Marconi si è sottoposta ad alcuni controlli approfonditi per evitare il pericolo di recidive e, nelle ultime ore, ha fatto sapere che fortunatamente anche una macchia rilevata dai medici non sarebbe altro che un angioma benigno. Sui social in tanti hanno esultato con lei e le hanno inviato i loro messaggi di calore e di affetto dopo aver appreso la splendida notizia.

Nel 2021 Carolina Marconi si è sottoposta alla chemioterapia e a un delicato intervento per guarire dalla malattia e di recente ha ammesso che, a suo avviso, le protesi al seno potrebbero aver contribuito a causarle il tumore. In questi mesi in tanti le hanno espresso la loro gratitudine per aver raccontato la sua battaglia contro il cancro e sono in attesa di saperne di più.