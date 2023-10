In vista del debutto di Che Tempo Che Fa su Nove, Fabio Fazio ha svelato di aver ricomposto la storica squadra del suo show tv.

Dopo la lunga carriera in Rai, Fabio Fazio è approdato su Nove e dal 15 ottobre prenderà il via la nuova edizione di Che Tempo Che Fa. Attraverso un post sui social il conduttore tv ha appena annunciato di aver ricomposto la vecchia squadra del format tv e ha svelato che anche la conduttrice Simona Ventura sarà con lui.

“Ora possiamo dirvelo: al tavolo di Che Tempo Che Farà sarà presente super Simo che ritroverà la mitica compagnia di Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, il direttore e vicedirettore di ‘Novella Bella’ Nino Frassica e tanti altri amici!”, ha scritto mostrandosi sorridente accanto alla conduttrice.

Simona Ventura a Che Tempo Che Fa: l’annuncio di Fabio Fazio

Per la gioia dei fan, anche Simona Ventura farà padre della squadra della nuova edizione di Che Tempo Che Fa che, dal 15 ottobre, prenderà il via su Nove. In merito alla discussa interruzione dei suoi rapporti con la Rai invece, Fabio Fazio ha confessato al Corriere della Sera: “Non dirò mai nulla contro la Rai, dopo tanto tempo passato non a mangiare nel piatto ma a cucinare quel piatto”.

Al suo fianco all’interno del programma vi saranno come sempre Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback e in tanti, sui social, sono curiosi di sapere quali sorprese riserverà questa nuova edizione dello show. “Mi auguro abbondanza di ascolti. Ci auguriamo che il nostro pubblico ci segua sul nuovo canale. E anche abbondanza di ospiti interessanti, curiosi, e soprattutto in grado di raccontare la vita”, ha fatto sapere al Corriere la Littizzetto.