Ospite a Belve, Federico Fashion Style torna a parlare del proprio orientamento nella vita privata ma anche del rapporto con sua figlia.

Tra gli ospiti di Belve nella puntata di martedì 10 ottobre con Francesca Fagnani è protagonista anche Federico Fashion Style. Il noto parrucchiere dei Vip ha avuto modo di raccontare molti aspetti della sua vita, anche recenti. Dalla separazione con la moglie, Letizia Porcu, fino alle note vicende sull’affidamento di sua figlia. Nelle parole dell’uomo tanta sofferenza e alcune rivelazioni anche inedite decisamente private.

Federico Fashion Style: l’ex moglie e il rapporto con la figlia

Riguardo al suo orientamento sessuale, per tanto tempo fonte di discussione nel mondo dello spettacolo, Lauri ha spiegato che la moglie, ora ex, secondo lui avesse sempre saputo tutto. “Credo che lei l’abbia sempre saputo e l’abbia sempre immaginato. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c’è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna. Ma magari forse stava bene anche a lei”, ha ammesso il parrucchiere dei Vip.

Ancora sul proprio orientamento, e stuzzicato dalla conduttrice, Federico ha aggiunto: “Quando ho capito di essere omosessuale? Ci si nasce, forse già da quando ero piccolo mi sentivo diverso dagli altri, perché amavo fare i capelli alle bambine mentre gli altri facevano giochi da maschi”.

Ampio spazio anche al passato ed in particolare ai disturbi alimentari avuti durante l’adolescenza: “Pesavo circa 110 kg. ero piccolo e mi nascondevo dentro di me mangiando, era il mio unico sfogo”.

Toccante il passaggio su sua figlia, parte importantissima della sua vita e che dopo la separazione dalla Porcu non vede come prima.

“Non è che non la vedo, la vedo secondo me troppo poco. Per me è la mia ragione di vita quella bambina, credo che non ci sia niente più di lei. Sono un padre particolare, posso essere un padre, posso essere una madre, posso essere il suo migliore amico… sono tutto per lei, io vivo per lei”.

