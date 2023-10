Da giorni ormai Belen Rodriguez non si mostra sui social e in tanti, tra i suoi fan, sono in ansia per le sue condizioni.

Belen Rodriguez ha saltato le sue ultime apparizioni tv e da giorni è ormai assente dai social. Intanto i suoi figli – Santiago e Luna Marì – appaiono solamente nelle stories dei rispettivi padri (Antonino Spinalbese e Stefano De Martino) o dei nonni, ma della showgirl non vi è alcuna traccia. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più si chiedono perché la showgirl, da sempre presente nella vita dei suoi figli, non si mostri più insieme a loro.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: fan in ansia per le sue condizioni

Da giorni Belen Rodriguez non appare sui social e i suoi fan sembrano essere sempre più preoccupati. Si dà il caso infatti che nelle sue ultime foto sui social la showgirl sia apparsa visibilmente dimagrita e inoltre ha dato forfait alle sue ultime ospitate tv per dei non meglio precisati problemi di salute. Al momento in tanti sono in attesa di saperne di più sulle condizioni di salute della showgirl e si chiedono se Belen romperà finalmente il silenzio in merito alla questione.

La showgirl argentina ha preso le distanze dai social da quando, all’indomani dalla sua terza separazione da Stefano De Martino, è uscita allo scoperto con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. La storia tra i due è destinata a durare? Al momento Belen continua a mantenere il massimo riserbo e i fan sono impazienti di conoscere ulteriori dettagli.