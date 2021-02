Carlotta Mantovan ha regalato ai suoi followers in rete un selfie sotto al sole con il primo costume del 2021.

Dopo essersi presa un periodo lontano dai riflettori per dedicarsi alla vita di mamma a tempo pieno, Carlotta Mantovan è ritornata sui social facendo incetta di like in pochissime ore, come? Semplicemente condividendo con i suoi followers un meraviglioso selfie dove si è mostrata sorridente sotto al sole e con indosso il primo costume della stagione 2021. Ecco la foto che ha conquistato gli internauti.

Carlotta Mantovan: primo selfie al sole

Carlotta Mantovan ha pubblicato sul suo account Instagram un selfie in bianco e nero dove è apparsa sorridente e serena, intenta a godersi il sole e indossando il primo bikini della stagione. Lo scatto è stato accompagnato da una didascalia contenente solamente degli hashtag e tutti inneggianti pensieri positivi come “primosole, sunnyday, sunnyvibes e positiveenergy”.

Insomma è una Carlotta Mantovan in rinascita e radiosa più che mai in particolare dopo aver scelto di dedicarsi esclusivamente alla crescita di sua figlia Stella. La foto in questione ha superato i tremila like in pochissimo tempo e fra i numerosi apprezzamenti che la conduttrice ha ricevuto in rete come non notare anche il cuore che le ha dedicato proprio Rita Dalla Chiesa.

Carlotta Mantovan: la figlia è Stella, avuta da Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan è diventata mamma della piccola Stella il 3 maggio del 2013. La piccola è nata dall’amore con il conduttore scomparso prematuramente nel 2018, Fabrizio Frizzi e che ha sposato nel 2014. La coppia si è conosciuta dietro le quinte di Miss Italia quando la Mantovan ha preso parte al concorso di bellezza nel 2001 e dove è riuscita a conquistarsi il secondo posto e anche la fascia di Miss Deborah.

In quell’occasione Fabrizio Frizzi rivestiva il ruolo di giudice e su di lei aveva così confessato anni dopo a L’Arena “Mi ricordo di averla notata nell’ultimo appello prima del verdetto. Vedendola in primo piano pensai: Che bella faccia, farà tv”.