A 6 anni dalla scomparsa di suo fratello Luigi, Eleonora Daniele ha scritto un commovente post via social per ricordarlo.

Eleonora Daniele ha più volte parlato della scomparsa di suo fratello Luigi, affetto d’autismo e scomparso prematuramente nel 2015 a soli 43 anni. Nell’anniversario della sua scomparsa, la conduttrice ha scritto un commovente post via social a lui dedicato: “Sei anni che te ne sei andato. Amore mio grande. Senza di te un grande vuoto. Per sempre sarai nel mio cuore dove ti custodirò per tutta la vita”.

Eleonora Daniele: il ricordo del fratello Luigi

Eleonora Daniele non ha nascosto quanto a tragica scomparsa di suo fratello Luigi abbia segnato profondamente la sua vita, e nell’anniversario della scomparsa del fratello la conduttrice ha scritto un post commovente per manifestare tutto il suo dolore e il suo amore per lui.

Eleonora Daniele

A Il Giornale la conduttrice ha dichiarato che proprio la morte del fratello l’avrebbe spinta a rivalutare le priorità della sua vita e per questo, dopo le nozze con Giulio Tassoni (il 14 settembre 2019), la conduttrice ha deciso di realizzare il sogno di diventare madre: il 25 maggio 2020 è arrivata la piccola Carlotta a regalarle nuova gioia.

L’autismo del fratello

La Daniele non ha svelato le cause della scomparsa del fratello, ma ha dichiarato che sarebbe stato affetto da autismo. A Domenica In la conduttrice ha confessato di essersi sempre occupata di Luigi come fosse un “figlio” più che un fratello (nonostante lui fosse più grande di lei), e a tal proposito ha dichiarato:

“Spesso attraverso la musica Luigi riusciva a comunicare e io lo capivo. Quello che mi ha insegnato mio fratello non posso nemmeno spiegarlo a parola, è qualcosa di così forte, trascinante, emozionante, che nemmeno io riesco a spiegarlo.”