Il 25 maggio 2020 Eleonora Daniele ha partorito sua figlia Carlotta e per la prima volta ha svelato che a spingerla a diventare mamma sarebbe stato un tragico lutto.

5 anni fa Eleonora Daniele ha perso suo fratello: l’uomo, affetto da autismo, sarebbe stato in parte “cresciuto” dalla stessa conduttrice. La sua improvvisa scomparsa – ha rivelato la Daniele a Il Giornale – avrebbe spinto la conduttrice a rivalutare le sue priorità e a prendere in considerazione per la prima volta l’idea di avere un figlio. Il suo sogno si è realizzato il 25 maggio scorso quando insieme al marito, Giulio Tassoni, ha avuto sua figlia Carlotta.

Eleonora Daniele: il lutto

La vita di Eleonora Daniele è stata segnata da una tragica perdita: suo fratello maggiore, affetto da sindrome dello spettro autistico, è improvvisamente scomparso nel 2015 mentre era ricoverato in una clinica privata. La conduttrice non ha mai nascosto di aver avuto con l’uomo un rapporto molto speciale: “Era come un figlio”, ha raccontato a Il Giornale, rivelando quanto la sua morte abbia rappresentato per lei uno shock.

Eleonora Daniele

Il lutto avrebbe spinto la conduttrice a rivalutare le proprie priorità e i propri valori e così, a 43 anni compiuti, avrebbe deciso di mettere al mondo un figlio. Il 25 maggio 2020 il suo sogno si è realizzato, e dall’amore con Giulio Tassoni è nata la piccola Carlotta.

“Forse è stata la morte di mio fratello che mi ha svegliata, mi ha costretto a fare un bilancio della vita, mi ha portata a volere un altro affetto”, ha ammesso la conduttrice a tal proposito.

Il parto in piena emergenza Coronavirus

Eleonora Daniele ha partorito sua figlia a ridosso del lock down per l’emergenza Coronavirus. Nonostante la preoccupazione legata al periodo piuttosto difficile per tutti, la conduttrice si è mostrata più felice che mai insieme alla piccola Carlotta. La prima a farle gli auguri per l’arrivo della piccola è stata la collega e amica Mara Venier, che a ottobre sarà anche la madrina di battesimo della bambina.