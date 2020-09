Chi non li ha vorrebbe averli, e chi li ha sa bene che domarli richiede un certo impegno: sono i capelli ricci, sexy e un po’ vintage, ma con qualche insidia. Scopriamole!

Quante volte guardando i capelli ricci perfetti di un’amica, ti è capitato di pensare che avresti tanto voluto avere anche tu quella chioma ad effetto criniera naturale. E se per te i capelli ricci sono uno sporadico sogno da realizzare ogni tanto dal parrucchiere, sperando vengano bene e si mantengano, c’è chi invece con quei ricci combatte ogni giorno. Spume, creme, balsami, sono all’ordine del giorno e necessarie, ma per quale motivo?

Capelli ricci corti o lunghi: come gestirli?

Chi ha i capelli ricci sa bene che ci sono alcuni nemici contro i quali dovranno scontrarsi se non tutti i giorni, per gran parte del tempo. Si tratta spesso di problemi che interessano anche altri tipi di capelli, ma in quelli ricci senz’altro si amplificano.

– Uno di questi nemici è senz’altro l’umidità: è il dramma di tutte noi, soprattutto in estate, ma chi ha i capelli ricci sa bene di essere completamente con le spalle al muro tra volume incontrollato e crespo a non finire.

– La difficoltà a pettinarli è sempre dietro l’angolo: già al risveglio, le ragazze ricce sanno bene che passeranno una fetta della mattina con il pettine alla mano. In alternativa si può sempre scegliere un look wilde e raccoglierli in un elastico, sempre che non si spezzi!

Capelli ricci: cosa non si può fare

Chi ha i capelli ricci infatti pur vantando magari di avere una chioma esplosiva unica, che nessun artificio potrà mai raggiungere nella sua naturalezza, sa anche di dover fare qualche rinuncia.

– La frangia è una delle rinunce a cui le ragazze ricce sono costrette. Negli anni ’80 in realtà diverse attrici, tra cui Susan Sarandon, e cantanti hanno provato a far convivere frangia e ricci, ma i risultati sono alquanto deludenti. Quindi meglio desistere.

– Le ragazze ricce devono avere un grande intuito nella scelta del parrucchiere. Se già a casa giocano la partita più importante della loro vita cercando di gestire i ricci al meglio, il parrucchiere deve essere fonte di tranquillità e risoluzione. Quindi occhio a sceglierlo bene!

