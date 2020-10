Alberto Dandolo ha lanciato un clamoroso scoop: chi è il cantante misterioso che bacia un altro uomo alla Stazione di Milano Centrale?

Alberto Dandolo ha lanciato un gossip esplosivo su Dagospia: un famoso cantante italiano è stato paparazzato mentre baciava un altro uomo alla stazione di Milano Centrale. Il magazine per il momento non ha rivelato l’identità dell’artista e sui social è partita la caccia agli indizi. Dagospia rivelerà di chi si tratta? Per il momento sulla questione tutto tace.

DANDOLO SCOOP! CHI È QUESTO CANTANTE MACHO PIZZICATO A LIMONARE CON UN MASCHIONE? https://t.co/br6mRgKcjq pic.twitter.com/KSj7hSdKpV — Dagospia (@_DAGOSPIA_) October 8, 2020

Il bacio gay del cantante: l’identità misteriosa

Sui social continuano a rincorrersi voci riguardanti la misteriosa identità di un cantante sorpreso a Milano Centrale mentre baciava un altro uomo. Per il momento Dagospia non ha rivelato di chi si tratterebbe, ma ha preannunciato che si tratterebbe di un famoso volto della musica italiana, considerato un vero e proprio idolo dal pubblico femminile.

coppia bacio

Dagospia svelerà il volto del misterioso cantante? O sarà il diretto interessato a farsi avanti facendo coming? Per il momento sulla vicenda tutto tace, e la questione rimane avvolta nel mistero.

Il coming out di Gabriel Garko al GF Vip

Solo qualche giorno fa al Grande Fratello Vip Gabriel Garko ha finalmente fatto coming out. Da anni si rincorrevano voci su una sua presunta liaison con l’attore Gabriele Rossi (sempre smentita da parte di entrambi). In tanti via social hanno lodato l’attore per aver finalmente ammesso la verità e per aver fatto – seppur tardivamente – coming out. Garko non è l’unico ad aver scelto di confessare la verità sul suo orientamento dopo anni di incredibile successo.

Anche il cantante Tiziano Ferro, che oggi è felicemente sposato, ha fatto coming out nel 2010: “La liberazione più grande è stata poter parlare con le persone che mi sono più vicine, con mio padre, la mia famiglia, gli amici, il resto è venuto naturale”, aveva confessato a La Repubblica.