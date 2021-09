Tante associazioni si stanno muovendo anche quest’anno per la raccolta del materiale scolastico da donare alle famiglie più bisognose.

In occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico tante associazioni lanciano campagna per la raccolta di materiale scolastico al fine di sostenere le famiglie in difficoltà. Vediamo le principali iniziative in tutta Italia per quest’anno e fino a quando sarà possibile partecipare.

Raccolta materiale didattico: iniziative in tutta la penisola

L’iniziativa del Comitato Lomazzo della Croce Rossa Italiana agisce su due fronti: da una parte saranno coinvolte le cartolerie e tutti gli esercizi che vendono materiale per la cancelleria. Dall’altra per il weekend in arrivo, nei giorni 10, 11 e 12 settembre, ci saranno i volontari del Comitato nei supermercati in cui sono in vendita materiali per la scuola. Sul sito c’è un elenco completo di tutti gli esercizi commerciali che prendono parte all’iniziativa.

Rientro a scuola

Anche Coop insieme ai volontari e alle associazioni locali organizza una giornata di raccolta per i materiali didattici. Dopo il grande successo dello scorso anno in cui sono stati raccolti 260mila articoli, torna l’iniziativa “Dona la spesa“. Sarà possibile partecipare sabato 11 settembre in quasi 200 negozi Coop Alleanza 3.0. È possibile consultare la lista completa degli esercizi aderenti sul sito Coop Alleanza.

Dalla cooperazione tra laFeltrinelli e la fondazione Mission Bambini parte “Banco dei Desideri” che si terrà nei giorni 11 e 12 settembre. Questa nuova edizione della raccolta di materiale scolastico sarà attiva in 115 librerie laFeltrinelli sparse in ben 70 città d’Italia. Sarà possibile partecipare con la donazione di materiale didattico, ma anche libri, dizionari, giochi educativi e atlanti. Sul sito della fondazione è possibile consultare la mappa e trovare la libreria aderente più vicina.

Bambini Zaino Scuola

La fondazione Somaschi rinnova per questo 2021 la campagna “A scuola uguali” per raccogliere materiale scolastico. L’iniziativa terminerà l’8 ottobre 2021 e la consegna del materiale può essere effettuata nella sede di Milano della Fondazione, oppure con appuntamento nelle altre sedi aderenti di Como, Elmas, Vallecrosia e Somasca di Vercurago. Per ulteriori dettagli, numeri telefonici e indirizzi delle sedi si può consultare la pagina dedicata all’iniziativa di quest’anno.

In occasione del rientro a scuola, a Firenze la Rete di Solidarietà insieme alla Caritas ha organizzato una raccolta di materiale che durerà fino al 19 settembre. Il materiale può essere consegnato direttamente in sede, o attraverso le cartolerie aderenti elencate sul portale Giovani Firenze.